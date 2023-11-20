Kaynak şehir hastanelerine...

Yayınlanma: 20.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.11.2023 - 03:00

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, 2023 yılı boyunca Sağlık Bakanlığı’nca sözleşmesi imzalanan sağlık kuruluşu projelerini yayımladı.

Müdürlüğün listesinde toplam 55 proje yer alıyor. Kamu ihale bültenine bakıldığında ise bu projelerden iki tanesi iptal edilmiş olarak görünüyor. İptal edilen projelerden Denizli bin yataklı şehir hastanesi projesinin ihalesinin mahkeme kararıyla, Osmaniye Sumbas 10 yataklı entegre ilçe hastanesinin de ihaleye geçerli teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle iptal edildiği kaydediliyor. 2’si devlet hastanesi, 3’ü acil durum hastanesi olmak üzere beş proje de bültende yer almıyor. Sözleşme bilgilerine bakıldığında 49 projenin toplam sözleşme bedelinin 54.4 milyar olduğu görülüyor.

SAĞLIKÇILAR TEPKİLİ

17 şehir hastanesine ayrılan bütçe ise 2023’te 46 milyar 662 milyon lira olarak kayıtlara geçerken 2024 bütçesinde ise şehir hastanelerine 84 milyarlık bütçe ayrılmış durumda. 2024 şehir hastaneleri bütçesinin, 49 projenin maliyetinin yüzde 55 üstünde olması sağlıkçıların tepkisine yol açtı.

Meclis’te yerel sağlık hizmetleri bütçesine ilişkin en fazla tartışmanın taşradaki projelerin bitmemesi olduğuna dikkat çeken SES İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Hem projelerin bitmemesi hem de projelerin hayata geçmemesinin temel nedeninin şehir hastaneleri bütçesinin yarattığı kamu açığı olduğunu söyleyebiliriz. 87 milyon yurttaşın sağlığından sorumlu bir bakanlığın, toplam onaylanan bütçesinin şehir hastaneleri kira ve hizmet bedelleri ile aynı düzeyde seyretmesi, şehir hastanelerinin halkın sağlığa erişimine vermiş olduğu zararı gösteriyor” diye konuştu.