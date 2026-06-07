KBB uzmanından yaz sezonu uyarıları: Yüksekten suya atlamak kulak zarını yırtabilir!

Sıcak havaların etkisiyle sahiller ve havuzlar dolup taşarken, suyla temasın en çok etkilediği organların başında kulaklar geliyor. Hassas bir dokuya sahip olan kulak sağlığını korumak, sanıldığından çok daha büyük bir dikkat gerektiriyor.

KBB Uzmanı Prof. Dr. Atilla Tekat, deniz ve havuz keyfinin kabusa dönmemesi için kritik uyarılarda bulunarak halk arasında doğru bilinen yanlışları tek tek deşifre etti.

5 METREDEN SONRA TEHLİKE BAŞLIYOR: KULAK ZARI YIRTILABİLİR!

Özellikle tramplenden, iskeleden veya yüksek bir kayalıktan suya atlama alışkanlığı olan kişilerin büyük bir risk altında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Atilla Tekat, ani basınç değişimlerine dikkat çekti:

"Denize girerken yüksek bir yerden atladığımız zaman, daldığımız derinlik 5 metreyi geçiyorsa basınç değişiklikleri kulaklarda ciddi şekilde hissedilir. Her 10 metrede bir atmosfer basıncı artar. Eğer kulak zarımızda daha önceden geçirilmiş bir enfeksiyona bağlı zayıflık varsa bu basınç nedeniyle kulak zarının yırtılması bile söz konusu olabilir."

Suya atlanırken neden burun tutulduğuna da açıklık getiren Tekat, hızla suyun altına dalındığında burnun içine giren suyun sinüs boşluklarına temas ettiğini ve orta kulağa ulaşabildiğini söyledi. Bu durumun denizden çıktıktan sonra baş ağrısı, kulakta dolgunluk ve öne eğilince burundan su gelmesi gibi şikayetlere yol açtığını belirterek, burnu kapatmanın bu basınç etkisini azalttığını aktardı.

"YAPAY ZEKAYA İNANARAK TEDAVİ OLMAK BÜYÜK HATA"

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hastaların doktora gitmek yerine semptomlarını internete veya yapay zeka motorlarına yazarak çözüm aramasını da sert bir dille eleştiren Prof. Dr. Tekat, gizli tehlikeye işaret etti:

"Yüzücü kulağı dediğimiz dış kulak yolu enfeksiyonunun başladığı dönemlerde insanlar internetten veya yapay zekadan bilgi almaya çalışıyor. Ancak bu belirtiler sadece yüzücü kulağında değil; orta kulak hastalıklarında, dış kulak yolunun diğer enfeksiyonlarında ve hatta bazı tümörlerde bile görülebilir. Yapay zekâ size ancak verdiğiniz kısıtlı bilgilere göre cevap verebilir, hastalığın fiziki muayene olmadan ne olduğunu değerlendiremez. Sadece yapay zekâya güvenerek tedavi uygulamak doğru değildir, hekimin görmesi gerekir."

KULAĞA SOĞAN, SARIMSAK VE ZEYTİNYAĞI DÖKENLER DİKKAT!

Halk arasında kulak ağrısı veya tıkanıklığı yaşandığında geleneksel yöntemlere başvurulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tekat, kulak içine zeytinyağı, soğan suyu veya sarımsak suyu akıtılmasının büyük bir risk olduğunu belirtti.

Kulak zarının yapısı ve durumu çıplak gözle veya bir hekim otoskopuyla görülmeden kulağa hiçbir yabancı sıvı damlatılmaması gerektiğinin altını çizen KBB Uzmanı, "Eğer kulak zarında fark edilmeyen küçük, mikro bir delik varsa ve bu asidik maddeler orta kulağa kaçarsa, geri dönüşü olmayan işitme kayıpları ve çok daha ciddi sağlık sorunları tetiklenebilir" diyerek sözlerini noktaladı.