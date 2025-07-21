Keneyi çıplak elle çıkarttı: Kabusu yaşadı!

Sivas’a cenazeye giden 17 yaşındaki Eyüp Can Karapınar, burada kene tarafından ısırıldı. İstanbul’a döndükten sonra kusma, yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvuran genç, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisiyle yoğun bir tedavi sürecine alındı. Çıplak elle keneyi çıkaran dedesi ise hastalığı belirtisiz atlattı. Eyüp Can, zorlu geçen sürecin ardından sağlığına kavuştu.

CENAZE ZİYARETİ KÂBUSA DÖNDÜ

Esenyurt’ta yaşayan Eyüp Can Karapınar, Sivas’taki cenaze sonrası kuzenleriyle hayvan otlatırken ayağından kene ısırıldığını fark etti. Dedesi tarafından çıplak elle çıkarılan kenenin ardından birkaç gün belirti göstermeyen genç, İstanbul’a döndükten sonra şiddetli ateş, kusma ve halsizlik yaşadı.

KIRIM KONGO TEŞHİSİYLE HEMEN TEDAVİ ALTINA ALINDI

SBÜ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan testlerin ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konuldu. Genç, izolasyon altına alınarak özel tedaviye başlandı. Tedavi sürecinde zaman zaman kritik aşamalar atlatan Eyüp Can, 14 günlük takip süreci sonunda sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

"HER ŞEY SIFIRDAN BAŞLAMIŞ GİBİ"

Yaşadığı süreci anlatan Eyüp Can, “Ayağımdan ısırdığını banyoya girerken fark ettim. Dedem çıkardı. İstanbul’a döndükten sonra sabah kusmaya başladım, ateşim 41-42 dereceye çıktı. Sağlık ekipleri beni hemen tedaviye aldı. Ne olursa olsun umutlarını kaybetmesin kimse. Şimdi her şey yeniden başlamış gibi hissediyorum” dedi.

"HASTAYI KAYBETME İHTİMALİMİZ VARDI"

Tedaviyi yürüten Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Bursal ise, “Hasta yüksek risk grubundaydı, komplikasyonlu seyir gösterdi. Makrofaj aktivasyon sendromuna girdi. Kritik aşamalar atlattık ama şanslıydık. Tedaviye erkenden başladık, izolasyon önlemleriyle birlikte tüm sağlık ekibi özveriyle çalıştı” dedi. Bursal, kenelerin çıplak elle çıkarılmaması gerektiğini, bu durumun hastalık riskini artırdığını vurguladı.

"DEDE DE TORUN DA HASTALIĞI ATLATTI"

Kenenin çıkarılmasını sağlayan dede de takip altına alındı. Dedesinde herhangi bir belirti gelişmezken, her iki kişi de hastalığı atlattı. Baba Nuh Karapınar ise süreci, “Allah kimseye göstermesin, yoğun bakıma kadar uzanan sıkıntılı bir süreçti” sözleriyle özetledi.

"KENEYİ ÇIKARMAK İÇİN MUTLAKA SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURUN"

Dr. Bursal, keneye karşı alınması gereken önlemleri şu sözlerle vurguladı: “Keneyi çıplak elle çıkarmak son derece riskli. Eldiven ya da poşetle çıkarılmalı, mümkünse sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Açık renk kıyafetler tercih edilmeli, pantolon çorap içine sokulmalı ve vücut tamamen kontrol edilmeli. Kene sonrası ilk 10 gün boyunca ateş, baş ağrısı, halsizlik gibi belirtiler mutlaka izlenmeli.”