Kış aylarında antibiyotiklere yönelim artarken uzmanlar uyarıyor

Yayınlanma: 13.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.10.2024 - 04:00

Kış sezonunun yaklaşmasıyla beraber özellikle mevsim geçişlerinde soğuk algınlığı ve grip vakalarında artış yaşanıyor. Bu dönemlerde bilinçsiz ilaç kullanımlarının da önü açılıyor. Uzmanlar bilinçsiz ve aşırı ilaç, özellikle antibiyotik kullanmanın zararlarına bir kez daha dikkat çekerken bunun antibiyotik direncine neden olduğu ve halk sağlığı sorunu haline geldiğini uyarısında bulundu. Toplumdaki yaygın ilaç kullanımını Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi, halk sağlığı uzmanı Dr. Murat Erkan ile konuştuk.

‘HEKİM ÖNERMELİ’

Erkan, teknolojin gelişmesi, üretimin artması ve ilaca ulaşımın kolaylaşması nedeniyle bu ürünlerin kullanımının yaygınlaştığını kaydetti. Antibiyotiklerin kullanımında en önemli kriterlerden birinin hekim tarafından hastaya önerilmesi ya da yazılması olduğunu söyleyen Erkan, “Ne yazık ki dünyada ve ülkemizde uzunca bir süre hekim önerisi dışında antibiyotik kullanımları söz konusu olmuştur. Özellikle sonbahar ve kış aylarında toplumda yaygın görülen soğuk algınlığı ya da gribal enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımları artış eğilimi göstermektedir. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon gibi virüslerin neden olduğu hastalıklarda antibiyotiklerin iyileşmeye yönelik bir etkisi yoktur” dedi.

‘DİRENÇ OLUŞTURUR’

Dr. Murat Erkan, “Bilakis gereksiz yere antibiyotik kullanımında antibiyotiklere karşı direnç oluşmaktadır. Antibiyotiklere dirençli bakterilerin artması ve bunların yol açtığı enfeksiyonlar, hastalıklar nedeniyle her yıl dünyada yüz binlerce, ülkemizde binlerce kişi hayatını kaybetmektedir” vurgusu yaptı.

TTB ve Sağlık Bakanlığı’nın bilinçsiz ilaç kullanımına yönelik bilgilendirmeleri, antibiyotiklerin reçetesiz verilmesinin engellenmesine ilişkin düzenlemeleriyle gereksiz antibiyotik kullanımının on yılda belirgin azaldığını kaydeden Erkan, “Bu oran Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre yüzde 19. Ancak hâlâ bir sorun olarak konuşulmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın hekimin reçete ettiği ilaçların veya önerilerinin dışında herhangi bir ürün kullanmamalarını ya da uygulama yapmamalarını vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.