Lejyonella hastalığı nedir? Lejyonella hastalığının belirtileri nelerdir?

İngiltere'de düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği Bibby Stockholm gemisi, suda bir tür akciğer rahatsızlığı olan lejyoner hastalığına yol açan lejyonella bakterisi bulunması nedeniyle tahliye edildi. Peki, Lejyonella hastalığı nedir? Lejyonella hastalığının belirtileri nelerdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 18:48
Lejyonella hastalığı nedir? Lejyonella hastalığının belirtileri nelerdir?
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Lejyonella hastalığı, Legionella pneumophila bakterisinin neden olduğu ciddi bir akciğer enfeksiyonudur. Bu bakteri, suyun ılık olduğu ve havalandırmanın iyi olmadığı yerlerde yaşar. Bu nedenle, lejyonella hastalığı genellikle otel, hastane ve ofis gibi büyük binalarda görülür.

LEJYONELLA HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Lejyonella hastalığı, bakterinin içeren suyun solunması ile bulaşır. Bu su, havalandırma sistemlerinden, jakuzili havuzlardan ve su depolarından gelebilir. Bakteri, suyun buharlaşmasıyla havaya karışır ve solunabilir.

LEJYONELLA HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Lejyonella hastalığı, genellikle 65 yaş üstü kişilerde ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde görülür. Belirtiler, bakterinin solunmasından 2-10 gün sonra ortaya çıkar. En yaygın belirtiler şunlardır:

Ateş

Öksürük

Nefes darlığı

Kas ağrıları

Baş ağrısı

Yorgunluk

Bulantı ve kusma

Lejyonella hastalığı, antibiyotiklerle tedavi edilir. Ancak, tedavi edilmezse ölümcül olabilir.

LEJYONELLA HASTALIĞINDAN NASIL KORUNULUR?

Havalandırmayı iyi sağlayın.

Su depolarını temiz tutun.

Jakuzi ve havuzları düzenli olarak temizletin.

Suyun buharlaşmasıyla oluşan su damlacıklarının solunmasını engelleyin.



Lejyonella hastalığı Legionella pneumophila

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