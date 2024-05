Lösemiyi yenen çocuklar bir araya geldi

Yayınlanma: 30.05.2024 - 17:07

Güncelleme: 30.05.2024 - 17:13

Her yıl LÖSEV’in öncülüğünde düzenlenen ve lösemiyi yenen çocukları bir araya getiren Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası'nın 23.’sü, Anıtkabir ziyareti ile başladı. "Bütün dünyada lösemili çocuklar eşittir" sloganın öne çıktığı haftada çocuklar, Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nde verilen açılış resepsiyonunda bir araya geldi

'LÖSEV AKADEMİK ALANDA DA AYNI BAŞARIYI ELDE ETMEYİ HEDEFLİYOR'

Polonya Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski'nin hoş geldiniz konuşması ile başlayan resepsiyon LÖSANTE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emin Kürekçi'nin konuşması ile devam etti. Kürekçi yaptığı konuşmada "1998 yılından bu yana, LÖSEV binlerce lösemili çocuk ve ailelerine tıbbi teşhis ve tedavi, mali yardım, psikososyal destek, eğitim programları ve burslar gibi geniş bir yelpazede hizmetler sunmakta ve tedaviyi bir bütün olarak ele alan bütüncül bir yaklaşım sergilemektedir. Sonuç olarak, tedavi başarısı gün geçtikçe artmaktadır. LÖSEV, bu yıl 25. yılını kutluyor ve sosyal programlarda olduğu gibi akademik alanda da aynı başarıyı elde etmeyi hedefliyor" diye konuştu.

'FARKINDALIK SAĞLAMA AMACI TAŞIYORUZ'

Çocukluk çağı kanserinin, dünyanın her köşesinde çocukların ve ailelerinin mücadele ettiği küresel bir sorun olduğunun altını çizen LÖSEV Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Arzu Celalifer yaptığı açıklamada “Löseminin en yaygın çocukluk çağı kanseri türü olduğu biliniyor ve 15 yaşından küçük çocuklardaki toplam kanserin yaklaşık %30'unu, neredeyse 3 kanserden 1'ini oluşturuyor. Biz, LÖSEV olarak, löseminin sınır tanımayan bir hastalık olduğu gerçeğinden hareketle, çocukluk çağı kanserlerinin önlenmesi ve tedavisi için öncü bir rol üstlendik ve “Bütün dünyada lösemili çocuklar eşittir” sloganıyla yola çıktık. Dünya kamuoyunu çocukluk çağında en sık karşılaşılan kanser türü olan lösemi konusunda bilinçlendirmek, çocukların ve ailelerinin karşılaştığı sorunlara karşı toplum duyarlılığını artırmak istiyoruz. Türkiye’nin ev sahipliğinde, LÖSEV’in öncülüğünde her yıl mayıs ayının son haftasında, dünya ülkelerinin katılımıyla “Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası” düzenleyerek farkındalık sağlama amacı taşıyoruz. LÖSEV olarak 23. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftasında çağrımızdır, ülkemizde sayıları her yıl 4 bini aşan lösemili çocukların, erken tanı ve tedaviye erişimleri hususunda Hükümetlerin gerekli önlemleri alarak ve uygulamaları başlatmaları gerekliliğidir. Çocuklarımızın kansersiz ve lösemisiz bir dünyada yaşayacakları dünya standartlarına erişebilmemiz dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Resepsiyona Ukrayna, Hırvatistan, Hindistan, Macaristan, Uruguay, Bulgaristan, Polonya, Moğolistan, Bosna Hersek, Suriye gibi ülkelerden lösemiyi yenen ve tedavisinin son aşamasında olan çocuklar katıldı. LSV Eğitim Kurumları öğrencilerinin modern dans gösterisi gerçekleştirdiği etkinlikte Hindistan'dan gelen lösemiyi yenmiş 13 yaşındaki Meet Jain annesi Ritika ile Hint yerel dansı yaptı. Bosna Hersekli 8 yaşındaki Ajna şarkı söylerken Ukraynalı Varvara ise jimnastik gösterisi sergiledi.

Resepsiyona, LÖSEV ve LÖSANTE yönetim kurulu üyeleri ile Genel Koordinatör Hülya Ünver, Güney Afrika Büyükelçisi, Hırvatistan Elçi Müsteşarı, Paraguay Büyükelçisi, Portekiz Büyükelçisi, Zimbabwe Büyükelçisi, Uruguay Büyükelçisi, Peru Büyükelçi Yardımcısı katıldı.