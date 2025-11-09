LÖSEV 25’inci yılında Lösemili Çocuklar Haftası’nı bir aya yaydı: Turuncu farkındalık hareketi

Türkiye’de çocukluk çağı kanserlerinin yüzde 35’ini oluşturan lösemi, her yıl 16 yaş altı yaklaşık 1500 çocuğu etkiliyor. Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “özel haftalar ve günler” arasında yer alan 2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nın 25’inci yılında etkinlik takvimini 15 Ekim-15 Kasım’a yaydı.

Vakıf bu yıl “Umut Varsa İyileşme de Vardır” sloganıyla ülke çapında çocukluk çağı lösemi hastalığının rengi olan turuncu farkındalık kampanyası yürütüyor. Okullar, belediyeler, gönüllüler ve destekçi kurumlarla gerçekleştirilen programlarda löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu vurgulanırken aile desteği ve koruyucu hekimlik uygulamalarının önemi öne çıkarılıyor.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİR ÖNLEMLER ALINMALI’

Cumhuriyet’e konuşan LÖSEV LÖSANTE Çocuk HematolojiOnkoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Emin Kürekçi, lösemi ve kanser sıklığındaki artışın yalnız Türkiye’de değil dünya genelinde gözlemlendiğini vurgulayarak “Çevresel koşullardaki değişiklikler, enfeksiyonlar, beslenme sorunları, çevre kirliliği ve manyetik alanlar gibi pek çok faktörün etkisiyle görülme sıklığı giderek artıyor. Eğer yeterli önlemler alınamazsa bu oranların giderek artacağını biliyoruz” dedi.

Kürekçi, “Tarım politikalarından iklim değişikliğine, beslenmeden çevre kirliliğine kadar her başlıkta sürdürülebilir önlemler alınmalı. Ülkemizde korunma konusu maalesef ihmal edilmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Tedavi başarısının özellikle LÖSEV/LÖSANTE’de yüksek olduğunu belirten Kürekçi, “Ne mutlu ki yüzde 90’ların üzerinde bir tedavi başarısını elde etmiş bulunuyoruz. Hücresel tedaviler ve transplantasyon programları ile bu oranların önümüzdeki yıllarda daha da yükseleceğine inanıyoruz” diye konuştu.