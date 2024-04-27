‘Mağduriyetler oluşturacak’...Uzmanlar: Uzaktan sağlık hizmeti hatalı tıbbi uygulamalara neden olur

Yayınlanma: 27.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.04.2024 - 04:00

Uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetleri, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) maddelerine eklendi. Buna göre Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu almış hastalara, hekimler tarafından uzaktan sağlık hasta değerlendirme hizmeti verilebilecek. Sistemi Sağlık Bakanlığı kuracak. Sesli ve görüntülü sağlık hizmeti sunulacak.

Sağlık emekçileri, bunun randevu sorununa çözüm olmayacağı gibi başkaca birçok sorunu da beraberinde getireceği yorumunu yapıyor. Sağlıkçılar en ciddi sorunun hatalı tıbbi uygulama anlamına gelen “malpraktis” olacağını kaydetti. Uygulamanın sağlık hizmetlerinin doğasına aykırı olduğunu kaydeden Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Özel sağlık kurumları ayaktan başvurularda istediği düzeyde pay alamıyor. Özel sağlık kuruluşlarının hizmet ağını genişletmek için atılmış bir adım” dedi.

Yalçınkaya, uygulamanın sorunlarını şöyle sıraladı: “Görüşmelerin kaydı sorunu, kişisel bilgilerin mahremiyeti anlamında mağduriyet oluşturacak. Uzaktan sağlık hizmeti alınınca 10 gün boyunca ayaktan aynı branşta hizmet alamamak sorun. 65 yaş üstü nüfus, bu teknolojiyi kullanamayacak. Hastalar daha ciddi sorunlarla hastanelere dönebilir.”

"SÖZLEŞMELİ KÖLELİK" DÖNEMİ

Hekim açığını itiraf eden Sağlık Bakanlığı, randevu sorununu çözmek için sözleşmeli uzman hekim sayılarını artırıyor. Resmi Gazete’nin dün yayımlanan sayısında sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi için personel temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edileceği duyuruldu. Hekimlerin sözleşmeli kadrolara çekilerek, özlük haklarından feragat etmeye mecbur bırakıldığının altını çizen Hekim Birliği Sendikası Başkanı Gökhan Doğramacı, “Böylece uygulamayla bağdaşmayan performans kriterleri, usulsüz görevlendirmeler, tek hekim icapları gibi hukuka aykırı işlemler tesis edilmekte ve sözleşmeyi fesih tehdidi ile hekimler üzerinde baskı kurulmakta ve hukuka aykırı angaryalar yüklenmektedir. Hekimler sözleşmeli köleler haline getirilmektedir” dedi.

Doğramacı şöyle konuştu: “Depremzede hekimlere bile sözleşmeli kadro getirilmedi. Birçok hekimin elindeki sözleşmeler alınarak yeni bir dağılıma gidildi. Mevcut, kazanılmış kadroların feshedilerek yeni bir dağılımını kabul etmiyoruz. Hiçbir diş hekimine sözleşmeli kadro verilmedi.”

