Mamografi için 2025’e randevu: Cihaz sayısı yetersiz kalıyor
Kamu hastanelerinde meme kanserinin erken teşhisi için kullanılan mamografi cihazlarının azlığı kadın sağlığını riske atıyor.
Cihaz sayısının yetersizliği nedeniyle aylar sonraya randevular veriliyor. Ankara’da cihazların bozuk olduğu için hastaların randevu alamadığını Cumhuriyet gündeme getirmişti. Şimdi de İzmir’de mamografi için en erken Eylül 2025’te randevu alınabildiği öğrenildi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Başvuruların yüzde 76’sını karşılayan Sağlık Bakanlığı hastanelerinde mamografi cihazlarının yüzde 48’inin, başvuruların yüzde 15’ini karşılayan özel hastanelerde ise cihazların yüzde 41’inin bulunması; kamu hastanelerindeki kuyruğu açıklıyor” dedi.
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