Mantar hastalığı 35 farklı kanser türünde görüldü
Bilim insanları, mantar hastalığının kanserli tümörlerin içinde büyüdüğünü keşfetti.
Bilim insanları, deride kaşıntı, kızarıklık, dökülmeler ve iltihaplanmaya neden olabilen mantar hastalığının kanserli tümörler içerisinde büyüdüğünü keşfetti.
İsrail'in Weizmann Bilim Enstitüsü'nde kanser biyoloğu Ravid Straussman, meme, kolon, pankreas ve akciğer kanserleri dahil olmak üzere farklı kanser türlerine sahip kişilerin tümörlerinde gizlenen mantaz izlerine rastladı.
Bilim haber sitesi Live Science'in haberine göre, araştırmacılar yaptıkları iki yeni çalışma ile 35 kanser türünün hepsinde mantar türü buldu.
Yapılan araştırmada, kanser hastalarından alınan 17.000'den fazla doku, kan ve plazma örneğini incelenerek 35 farklı kanser türündeki mantarların genetik parmak izleri araştırıldı. Araştırmanın sonucunda, vücuttaki tümörlerde saklanan mantar hücreleri DNA'sı olduğu kanıtlandı.
Straussman, "bazı tümörlerin her bin ila 10 bin kanser hücresi için en az bir mantar hücresi içeriyor" dedi.
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