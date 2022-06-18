Maske geri mi dönüyor? Almanya'nın planı: Ekim'den Mart'a kadar maske zorunlu olacak
Koronavirüs tedbirlerinin neredeyse tüm dünyada gevşetilmesi tartışma konusu olurken, Almanya'nın ekim ayında maske kullanımına geri döneceği iddia edildi.
Koronavirüse karşı sıkı tedbirler geri mi dönüyor? Tüm dünyanın tedbirleri gevşettiği günlerde Almanya'nın maske kullanımını yeniden sıkılaştırılacağı belirtildi.
İddianın sahibi Alman Die Welt gazetesi... Gazetenin haberine göre; Almanya, Ekim'den Mart ayına kadar sert tedbirler alıp, restoranlarda, barlarda ve mağazalarda maske takmayı zorunlu hale getirmeyi düşünüyor.
Hürriyet'in aktardığına göre; alınacak bu sert önlemin bu kış kimi bilim insanları tarafından beklendiği açıklanan Covid-19 dalgasıyla mücadeleye yardımcı olması amaçlanıyor.
BİLİM KOMİSYONU KARAR VERECEK
Alman hükümeti, Eylül ayında sona erecek olan Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın bir sonraki sürümüne hangi kuralları koyacağına karar vermeden önce muhtemelen bir bilimsel komisyonun bulgularını bekleyecek.
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