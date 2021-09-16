Mehmet Ceyhan sosyal medyadan paylaştı: Arı sokmuş gibi bağıranlar için
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından Osmanlı döneminden kalma aşı sertifikasının fotoğrafını paylaştı.
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından Osmanlı döneminden kalma aşı sertfikasının fotoğrafını paylaştı.
Aşı karşıtlarına değinen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
Osmanlı'dan kalma bir aşı sertifikasının görüntüsünü paylaşan Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:
"Zorunlu aşı uygulamasını duyunca arı sokmuş gibi bağıranlar için: Osmanlı İmparatorluğu’nda 1908 (1326)daki salgında kullanılan aşı sertifikası. Mısır, Girit gib imparatorluk topraklarında da zorunlu aşılama uygulanıyor. Kimse buna karşı toplantılar düzenleyemiyor."
Bu hakkı da size cumhuriyet sağlıyor. Ben aşılanmayacağım, çocuğumu aşılatmayacağım deme hakkı gibi. Hele yalanlarla kitleleri kışkırtmak! Bu ne hakkı derseniz, o hak değil, anlayana bir vicdan ve hukuk sorunu— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) September 15, 2021
"BU HAKKI SİZE CUMHURİYET SAĞLIYOR"
Cumhuriyet'in yurttaşlara aşılanmama hakkını da tanıdığının altını çizen Ceyhan paylaşımında, "Bu hakkı da size Cumhuriyet sağlıyor. Ben aşılanmayacağım, çocuğumu aşılatmayacağım deme hakkı gibi. Hele yalanlarla kitleleri kışkırtmak! Bu ne hakkı derseniz, o hak değil, anlayana bir vicdan ve hukuk sorunu" notunu düştü.
"AŞIDAN ZARAR GÖRMÜŞ BİR İNSAN GÖRÜLMEMİŞ"
Daha önceki açıklamalarında da aşı karşıtlarına ilişkin konuşan Ceyhan, "Karşıtların içinde bir tane bilim insanı yok, aşıyla ilgisi olmayan doktorların çoğu ürün pazarlıyor, istekleri önemsenmek ve şöhret olmak" demişti. Ceyhan ayrıca, aşılanmanın önemini dile getirereki "Halkın yüzde 80’ini aşılanırsa salgın biter, aşıdan zarar görmüş bir insan görülmemiş" ifadelerini kullanmıştı
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