Meme kanseri tedavisinde yeni umut ışığı

Yayınlanma: 08.02.2025 - 11:00

Güncelleme: 08.02.2025 - 11:00

İstanbul’da bilim insanları, neoadjuvan kemoterapiye direnç gösteren meme kanseri hastalarına yönelik kişiye özel tedavi yöntemleri geliştirmek amacıyla genetik araştırma başlattı. Araştırmanın yürütücüsü Doç. Dr. Selman Emiroğlu, tedaviye dirençli hastalar için genetik biyobelirteçlerin belirlenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu çalışmaların kanser tedavisinde devrim niteliğinde bir değişim sağlayabileceğini belirtti.

KEMOTERAPİ HER HASTADA AYNI ETKİYİ GÖSTERMİYOR

Meme kanseri, Türkiye ve dünya genelinde kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türlerinden biri olup, ciddi bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Tedavide yaygın olarak kullanılan neoadjuvan kemoterapi, tümörleri küçültme ve cerrahi müdahale öncesi hazırlık sağlama amacı taşıyor. Ancak bazı hastalar bu tedaviye direnç geliştirerek sürecin başarısını olumsuz etkiliyor.

Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi ve Biruni Üniversitesi’nden 7 bilim insanı, kemoterapiye dirençli meme kanseri vakalarına yönelik daha etkili tedavi yöntemleri geliştirmek için genetik araştırma başlattı. Biruni Üniversitesi’nden Dr. Asmaa Abuaisha’nın fikriyle ortaya çıkan proje, YÖK Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında imzalanan "Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği Protokolü" kapsamında mali destek aldı.

"DİRENCİN SEBEPLERİNİ ARAŞTIRIYORUZ"

Araştırma hakkında bilgi veren İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Selman Emiroğlu, neoadjuvan kemoterapiye dirençli hastaların tedaviye daha duyarlı hale gelmesi için genetik biyobelirteçlerin belirlenmesinin kritik önem taşıdığını belirtti.

“Kemoterapiye direnç, her hastada farklı genetik ve biyolojik faktörlere dayalı olarak gelişebiliyor. Bu durumun tam olarak anlaşılabilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğine inanıyoruz. Amacımız, dirençli hastalar için daha etkili ve kişiye özel tedavi yöntemleri geliştirmek. Bu yalnızca hastalarımız için değil, tüm sağlık camiası için önemli bir adım olacaktır” dedi.

"TEDAVİYE DİRENÇLİ HASTALAR İÇİN YENİ UMUTLAR SUNACAK"

Doç. Dr. Selman Emiroğlu, tedaviye direnç gösteren hastalar için yeni bir tedavi stratejisinin geliştirilmesinin, meme kanseri tedavisinde önemli bir dönüm noktası olacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Her bireyin genetik yapısı farklı olduğu için kemoterapiye yanıt da değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle, genetik biyobelirteçlerin doğru şekilde belirlenmesi, tedavilerin kişiye özel hale getirilmesi için önemli bir adımdır. Hedef odaklı tedavi yöntemleri, tedaviye dirençli hastalar için yeni umutlar sunacaktır."

"GEREKSİZ KEMOTERAPİ UYGULAMALARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Araştırmayla ilgili açıklamalarda bulunan Biruni Üniversitesi’nden Dr. Asmaa Abuaisha, çalışmanın hedeflerine değinerek şunları söyledi:

"Araştırmamızın sonuçlarıyla elde edilen ‘aday’ biyobelirteçlerin tespit edilmesi sonrasında, yeni çalışmalarla verilerimizi destekleyerek bu bilgileri meme kanserinin tanı, tedavi ve takip süreçlerinde kullanmayı hedefliyoruz. Bu sayede kemoterapiye dirençli vakalarla ilgili yol gösterici veriler elde edilecek ve gereksiz kemoterapi uygulamalarının önüne geçilmesi sağlanacaktır."

PROJE EKİBİ VE ÇALIŞMALAR

Araştırmanın yürütücüsü Doç. Dr. Selman Emiroğlu, çalışmanın Biruni Araştırma Merkezi’nde (BAMER) multidisipliner bir ekiple yürütüldüğünü belirtti. Araştırma ekibi, Dr. Asmaa Abuaisha, Dr. Öğr. Üyesi Elif Sibel Aslan, Doç. Dr. Berrin Papila, Dr. Öğr. Üyesi Tarık Mecit, Dr. Öğr. Üyesi Cüneyd Yavaş, Öğr. Gör. Dr. Aysel Bayram ve Dr. Öğr. Üyesi Güven Yenmiş’in katkılarıyla ilerliyor.

Çalışmaların kanser tedavisinde önemli bir gelişme sağlayabileceğini ifade eden Doç. Dr. Selman Emiroğlu, "Ekibimiz, genetik temelli araştırmalar yaparak tedaviye direnç gösteren vakaların nedenlerini araştırıyor ve bu doğrultuda kişiye özel tedavi stratejileri oluşturmayı hedefliyor. Kişiye özel tedavi yöntemleri, meme kanseri tedavisinde devrim niteliğinde bir değişim olabilir. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha başarılı hale getirmeyi umuyoruz" dedi.