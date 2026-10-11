Meme kanserinde erken tanı tedavi başarısını önemli ölçüde artırıyor: Bir farkındalık, bir yaşam

Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, meme kanserinde erken tanının önemi bir kez daha gündeme geliyor.

Kadınlarda dünyada ve Türkiye’de en sık görülen kanser türü olan meme kanserinde, hastalığın erken evrede tespit edilmesi tedavi başarısını önemli ölçüde artırıyor. Uzmanlar; risk faktörlerinin bilinmesi, memedeki değişikliklerin dikkate alınması ve yaşa uygun taramaların aksatılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Cumhuriyet konuya ilişkin tıbbi onkoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ile konuştu.

YAŞLA BİRLİKTE ARTIYOR

Pınar Saip meme kanserinin yalnızca ailesinde hastalık öyküsü bulunan kadınlarda görüldüğü düşüncesinin yanlış olduğuna dikkat çekti. Meme kanserlerinin yaklaşık yüzde 80’inin belirgin bir özel risk faktörü olmayan kadınlarda ortaya çıktığını belirten Saip, ileri yaş, kalıtsal gen değişiklikleri, aile öyküsü, hormonal faktörler, menopoz sonrası kilo alımı, alkol kullanımı ve fiziksel hareketsizliğin risk üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Saip, dünya genelinde genç kadınlarda meme kanserinin görülme sıklığındaki artışa ilişkin bulguların dikkate alınması gerektiğini, ancak meme kanserinin yaşla birlikte artan bir hastalık olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Kadınların memelerinin normal görünümünü tanımalarını, yeni bir kitle veya kalıcı değişiklik fark ettiklerinde hekime başvurmalarını öneren Saip, her kitlenin kanser olmadığını ancak her yeni bulgunun değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Erken evrede sağ kalımın yüksek olduğunu belirten Saip, hastalığın evresi ve biyolojik özelliklerinin sonuçları etkilediğini, bu nedenle yüzde 100 iyileşme vaadinde bulunmanın doğru olmadığını ifade etti.

KADINLARDA İLK SIRADA

Mehmet Ali Nahit Şendur meme kanserinin hem dünyada hem de Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser olmaya devam ettiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2022 yılında dünya genelinde yaklaşık 2.3 milyon kadına meme kanseri tanısı konduğunu, yaklaşık 670 bin kişinin hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktaran Şendur, Türkiye’de ise her yıl 25 binden fazla kadına tanı konduğunu ifade etti.

Tanılardaki artışta yaşam süresinin uzaması ve taramaların yaygınlaşmasının yanı sıra obezite, hareketsizlik, alkol tüketimi ve üreme alışkanlıklarındaki değişimlerin de etkili olabildiğini kaydeden Şendur, genç yaşlardaki artışın meme kanserinin artık genç kadınların hastalığı olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.