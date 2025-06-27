Menenjit vakaları artıyor: Bu belirtiler varsa dikkat!

Son dönemde hem dünyada hem de Türkiye’de menenjit vakalarında dikkat çeken artışlar yaşanıyor. ABD’de 14 yaşındaki sağlıklı bir çocuğun saatler içinde menenjit nedeniyle yaşamını yitirmesi, Türkiye’de ise son birkaç ayda üç çocuğun aynı sebeple hayatını kaybetmesi, hastalığın ne kadar hızlı ve ölümcül seyredebileceğini gözler önüne serdi.

"YORGUNLUK GİBİ ŞİKAYETLERLE DE ANİDEN ORTAYA ÇIKABİLİR"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Mehmet Öztürk, bu gelişmeler üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Uzm. Dr. Öztürk, "Menenjit, genellikle bakteriler ve virüslerin neden olduğu, beyin zarlarını tutan ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır" dedi. Özellikle son zamanlarda adı sıkça anılan meningokok mikrobunun bu hastalığın başlıca etkenlerinden biri olduğunu belirten Doktor Öztürk, "Meningokok enfeksiyonu, grip gibi yalnızca ateşle başlayabileceği gibi kusma, bilinç değişiklikleri, ense sertliği, halsizlik ve yorgunluk gibi şikayetlerle de aniden ortaya çıkabilir" diye konuştu.

"ERKEN TANI DA HAYAT KURTARMAYA YETMEYEBİLİR"

Meningokok bakterisinin çok hızlı ilerlediğini vurgulayan Öztürk, hastalıkta erken tanı konulsa bile tabloyu tersine çevirmek her zaman mümkün olmayabildiğini belirterek, "Bu bakteri kana karışarak sepsis ve şoka yol açabilir. Zamanında müdahale edilse dahi hastaların yaklaşık yüzde 30’u kaybedilebiliyor. İyileşen hastalarda ise kalıcı hasarlarla, yani sekel bırakarak iyileşme riski oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

"FARKINDA OLMADAN BULAŞTIRABİLİRSİNİZ"

Toplumda bazı bireylerin meningokok mikrobunu hiçbir belirti göstermeksizin boğazlarında taşıyabileceğini ifade eden Öztürk, "Biz bu duruma ‘taşıyıcılık’ diyoruz. Bu kişiler hasta değildir ama başkalarına bulaştırabilirler. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde, taşıyıcıdan bulaşan mikrop ölümcül sonuçlara yol açabilir" dedi.

BULAŞMA YOLLARI VE RİSKLİ ORTAMLAR

Menenjitin kolay bulaşmadığını ancak kapalı ortamlarda uzun süreli yakın temasla, öpüşme, salya veya solunum yoluyla geçebileceğini belirten Öztürk, "Bakteri bulaştıktan sonra 1 ila 7 gün içinde hastalık gelişebilir. Özellikle okul, yurt, kreş gibi toplu yaşam alanlarında dikkatli olunmalıdır" uyarısında bulundu.

"EN ETKİLİ KORUNMA AŞI"

Uzm. Dr. Mehmet Öztürk, menenjitten korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"El hijyeni, kalabalık ortamlarda dikkatli davranmak ve hasta kişilerden uzak durmak önemli, ancak en güçlü korunma yöntemi aşıdır. Ne yazık ki meningokok aşıları henüz Türkiye’deki ulusal aşı takvimine dahil değil. Aileler, bu aşıları kendi imkanlarıyla temin ederek çocuklarına yaptırmak zorunda kalıyorlar. Biz hekimler olarak bu aşıyı kuvvetle öneriyoruz."