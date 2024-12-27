Meslek örgütleri ASM çalışanlarını hedef alan bakanlığa karşı dava açacak

Yayınlanma: 27.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2024 - 04:00

Türkiye genelinde yeni yönetmeliği protesto eden aile sağlığı merkezleri (ASM) çalışanları 5-7 Kasım ve 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde yaptıkları iş bırakma eylemleri nedeniyle maaş kesintileri ile karşı karşıya.

Cumhuriyet’e konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 No’lu Şube Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, Sağlık Bakanlığı’nın iş bırakmaları gerekçe göstererek, disiplin soruşturması yapmadan, usülsüz şekilde aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından kesinti yaptığını söyledi. Eryazğan, “Burada amaçları sendikal hakları ve faaliyetleri engellemek. Hak aramayı engellemek. Aile hekimlerinden ortalama 12-13 bin lira, aile sağlığı çalışanlarından ise 6 bin lira civarı bir kesinti yapıldı” dedi.

HUKUKİ SÜREÇ

Meslek örgütlerinin davalar açmaya hazırlandıklarını açıklayan Eryazğan, “15 Ocak’tan sonra kasım ayı ödemeleri için dava açılacak. O tarihte ise aralık ayı maaşları yatacak. Orada da bir eksiklik olursa ona da dava açılacak” diye konuştu.

‘ALGIYA İZİN VERMEDİK’

Bakanlığın sosyal medya üzerinden sendikaya maaş kesintilerine ilişkin yanıtlar verdiğini söyleyen Eryazğan, “Bunların çoğu sahayı algıyla yönetme ve manipülasyon yapma yönünde yanıtlar. Biz şube yöneticileri olarak verdiğimiz yanıtlarla algı yönetimine izin vermedik” ifadelerini kullandı.

‘HAKKIMIZI İSTİYORUZ’

Bakanlığın korku ve baskı yaratmak istediğini vurgulayan Eryazğan, “Yönetmenliğin kötü olduğunun kendileri de farkında ama bunu kabullenemiyorlar. Çünkü atacakları geri adımda koltuklarından olacaklar. Bu baskı ve algıyla sürdürülecek bir sistem değil. Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları dünyada örneği olan bir model üzerinde çalışmak ve haklarını almak istiyorlar” değerlendirmesinde bulundu.