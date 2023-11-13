Mevsim geçişlerini seven hastalık: Grip

Yayınlanma: 13.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.11.2023 - 04:01

Mevsim geçişleri ve düşen sıcaklıklarla beraber bugünlerde gribal enfeksiyon vakalarında artış yaşanıyor. Burun akıntısı, ateş, boğaz ağrısı ve öksürükle ortaya çıkan gribal enfeksiyon toplu yaşam alanlarında ise hızla yayılıyor. Uzmanlar vücut direnci düşük olanlarda, kronik hastalıkları olanlarda, yaşlılarda ve bebeklerde gribin daha ağır seyredebildiğini belirtiyor.

Öte yandan uzmanlar gribin okullarda çocuklar arasında da hızla yayıldığına dikkat çekerek sınıf ortamının ara ara havalandırılması gerektiğini ve çocukların sık sık ellerini yıkaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan halk sağlığı uzmanı Gül Ergör, “Grip gibi hastalıklar solunum yoluyla bulaşan hastalıklar olduğu için okullarda, kalabalık ortamlarda bu hastalığa yakalanma riskimiz artıyor. Maske koruyucu bir etken. Pandemi döneminde olduğu gibi herkesin takmasına gerek yok fakat kendisinde hastalık belirtisi gören kişilerin takarak bulaşı azaltmasını öneriyoruz” diye konuştu.

Grip aşısının öneminin altını çizen Ergör, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelişmiş ülkeler tüm yaş gruplarına grip aşısını öneriyor. Bizde ise bu kadar çok aşı da bulunmadığı için genelde 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan ve sağlık çalışanlarına öneriyoruz” dedi.