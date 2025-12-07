'Mide koruyucu' algısı yanlış! İşte doğru kullanımının altın kuralları

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) tarafından gerçekleştirilen kongrede karaciğer yağlanması, reflü, obezite, bağırsak sağlığı ve mide ilaçlarının kullanımı gibi sindirim sistemi hastalıklarına ilişkin güncel bilimsel veriler masaya yatırıldı. Kongre sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Çekin, derneğin 1959’dan bu yana faaliyet gösterdiğini ve yapılan kongrelerin bilim insanlarını bir araya getirerek bilgi paylaşımını hedeflediğini belirtti.

“KRONİK KULLANIMDA ÖNERİYORUZ”

Halk arasındaki “mide koruyucu” algısının hatalı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çekin, sadece bazı ilaçlarla birlikte kullanılması gerektiğini ifade etti: “Tansiyon ya da şeker ilacı kullanıyorum, mide koruyucu da almalı mıyım? gibi sorular sık geliyor. Bazı ilaçlarla birlikte mideye zarar verebilecek etkilerden dolayı mide ilaçlarını öneriyoruz; özellikle kronik kullanımlarda.”

“AMELİYATLARI TARİHE GÖMEN GÜÇLÜ İLAÇLAR”

Bu ilaçların yıllar önce ülser nedeniyle yapılan ciddi ameliyatları ortadan kaldırdığını hatırlatan Çekin, “Çok etkili ve güçlü ilaçlar. Doktor kontrolünde doğru şekilde kullanıldığında önemli bir tedavi sağlayan silahlardır. Fakat yanlış isimlendirme nedeniyle gereksiz ve bilinçsiz kullanım yaygınlaştı” diye konuştu.

“KORKULACAK İLAÇLAR DEĞİL”

Son dönemde internette dolaşan hatalı bilgiler nedeniyle bu ilaçlara yönelik haksız bir korku yayıldığını dile getiren Prof. Dr. Çekin, “Yan etkilerin abartılması ilaçları sanki tehlikeliymiş gibi gösteriyor; bu doğru değil. Hekim önerisiyle kullanıldığında mide kanserine, kemik erimesine veya diğer ciddi hastalıklara yol açmazlar” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çekin, mide ilaçlarının herkese uygun olmadığına ancak doğru koşullar altında güvenle kullanılabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlara “Mide ilaçlarını yalnızca doktor önerisiyle alın. Biz gastroenterologlar bu konuda yardımcı olmaya hazırız” çağrısında bulundu.