MR ve tomografi raporlarında 'kopyala-yapıştır' skandalları: Erkek hastada rahim çıktı, Bursa’daki MR’a Ağrı’dan rapor!

Devlet hastanelerinde radyoloji hizmetlerinin taşeron şirketlere devredilmesi, sağlık sisteminde yeni bir skandalı gündeme getirdi.

Nefes'in haberine göre hastaların Bursa’da çektirdiği MR’ın raporunun Ağrı’dan yazıldığı, bazı raporların ise “kopyala-yapıştır” yöntemiyle hazırlandığı iddiaları hekimleri isyan ettirdi. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları, bu uygulamanın tanı hatalarına ve hayati risklere neden olduğunu belirtti.

Kamu hastanelerinde çekilen MR ve bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinin büyük bir bölümünün, hastane dışındaki radyoloji uzmanları tarafından raporlandığı belirlendi. Hatta bazı raporların farklı illerden yazıldığına dikkat çekildi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Alpay Azap, raporu yazan hekimin hastanede bulunmasının hayati önemde olduğunu vurgulayarak, “Kilometrelerce uzaktaki bir kişi değerlendirme yapıyor. Üstelik bu kişilerin gerçekten radyoloji uzmanı olup olmadığı bile net değil” dedi.

RAPORDA ERKEK HASTADA RAHİM ÖLÇÜLERİNE YER VERİLDİ

Bursa Tabip Odası’nın hazırladığı “Radyoloji Hizmetlerinde Taşeronlaşma” başlıklı raporda, sistemin yol açtığı çarpıcı hatalara yer verildi. Raporda, görüntülerde açıkça görülen kitlelerin “normal” olarak raporlandığı, hatta bir erkek hastanın raporunda rahim ölçülerine yer verildiği örnekler bulunuyor.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu ise mevcut tabloyu, sağlıkta dönüşüm programının bir sonucu olarak değerlendirdi. Küçükosmanoğlu, “Hizmet ucuza mal ediliyor ama bedelini hastalar ödüyor. Çekimler kalitesiz, raporlar güvenilmez. Bu uygulama mesleğin etik ve bilimsel kurallarıyla bağdaşmıyor” ifadelerini kullandı.

"BU DURUM TEKELLEŞMEYİ BERABERİNDE GETİRİYOR"

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Kadir Binbaş, görüntüleme hizmetlerinin ihaleyle aynı şirketlere verildiğini belirterek, “Cihazları kuran firma nedeniyle başka bir şirketin devreye girmesi neredeyse imkânsız. Bu durum tekelleşmeyi beraberinde getiriyor” dedi.

Binbaş, taşeron firmaların uzmanlara rapor başına çok düşük ücretler ödediğine de dikkat çekerek, “Bu koşullarda sağlıklı ve ayrıntılı değerlendirme yapılması mümkün değil” diye konuştu.

HATALI RAPORLAR HAYATİ SONUÇLAR DOĞURUYOR

Bursa Tabip Odası’nın araştırmasına göre, hekimlerin yalnızca yüzde 7’si uzaktan yazılan raporlara güvendiğini belirtirken, yüzde 83’ü son bir yıl içinde hatalı MR veya BT raporuyla karşılaştığını ifade etti. Araştırmaya katılan doktorların yüzde 95’i ise radyoloji raporlarının mutlaka hastanede görev yapan uzmanlar tarafından yazılması gerektiğini vurguladı.

RAPORDA YER ALAN ÖRNEKLER, HATALARIN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Bursa Tabip Odası’nın ‘Radyoloji Hizmetlerinde Taşeronlaşma’ raporunda “Hatalı raporların hastanın tedavi veya takip planında sıkıntıya yol açtı mı?” sorusuna hekimler şu yanıtları verdi:

* Röntgenler karıştırıldı. Yanlış rapor bir hastanın ölümüne neden oldu.

* Beyin metastazı, normal raporlandı. Her gün çekilen BT anjiografilerde yüzdeler yanlış verildi.

* MR raporunda 4 santimetrelik kitle olan andeksiyel görülmedi. Tamamen normal olarak raporlandı.

* Taşeron firma MS tedavisi gören hastaların MR sonuçlarını bile defalarca “normal” olarak raporladı.

* Hastalardan PET istenebilmesi için ölçüler önemli. Ancak 1 santimlik lezyonu bile görmediler.

* Hastalardaki kitleler atlandı. Beyin MRG’si patolojik olan hastaya bile normal rapor verildiği oldu.

* Özellikle adli vakalarda ameliyatlık olan ya da olmayan vakalarda ciddi sorunlar ortaya çıkıyor.

* Doktorlar tanı koymada sıkıntılar yaşıyor. Kanser olan hastaya tanı yazılmadığı vaka yaşandı.