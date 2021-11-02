mRNA aşıları kansere neden olur mu? Uzman isim açıkladı

02 Kasım 2021 Salı, 22:29

mRNA aşılarının kansere neden olduğu iddilarının gündeme gelmesinin ardından konunun uzmanlarından Prof.Dr. Demir'den açıklama geldi.

"HİÇBİR KANIT YOK"

Haber Global'de katıldığı programda konuşan Demir, mRNA aşılarının kansere neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını ifade etti.

"MİLYONLARCA İNSAN..."

Milyonlarca insanın mRNA aşıları ile korunduğunu ifade eden Demir, "Onlarda artmış bir kanser vakası kaydı yok" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Demir açıklamaları şu şekilde:

mRNA aşılarıyla ilgili kansere neden olabileceğine dair hiçbir klinik bulgu yoktur. Bugün milyonlarca insan mRNA aşısıyla korundu ve onlarda artmış bir kanser vakası kaydı yok. Moleküler onkoloji artık bir an bilim dalı olmaya başladı. Bizim bütün datamız genlerde. Bir ara molekül mRNA. Bununla ilgili çalışmıştım. Eskiden bir onkolog için moleküler bilgisi bir aksesuardı ama işin temeline oturdu şimdi.