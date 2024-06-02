Muayene arası tahlil sonucu gösterilecek

Yayınlanma: 02.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.06.2024 - 04:00

Devlet hastanelerinden randevu alamama ve muayene sürelerinin kısalığına ilişkin sorunlar gün geçtikçe derinleşiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde randevu sorununa çözüm olarak “Onaylı Randevu Sistem”ni sundu. Ancak yeni sistem de sorunlara çözüm olmadı. MHRS’den randevulara ilişkin şikâyetler bir haftada yüzde 165 arttı. Son olarak ise 30 Mayıs’ta Sağlık Bakanlığı’nca 81 ilin sağlık müdürlüğüne “Sonuç Gösterme Randevusu” konulu yazı gönderildi. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bilal Günaydın imzalı yazıda doktorlardan, hastaların tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi için tekrar MHRS üzerinden randevu almaya yönlendirilmemesi, tetkik sonuçlarını muayenenin bir parçası olarak değerlendirilmesi istendi.

‘ŞİDDETİ ARTIRACAK’

Yapılan değişiklik hekimler tarafından tepki çekti. Randevulu hastaların yanı sıra sonuç göstermek için gelen hastalara da bakmanın daha da yoğunluğa neden olacağını söyleyen hekimler, bu nedenle muayene süresininin de kısalacağını ifade etti. Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, sorunun kangrene dönüştüğünü söyledi. Küçükosmanoğlu, “Hekimlerin gün içinde baktığı randevu sayısı artacak. Hastanın aldığı hizmetin kalitesini düşürecek, hekimin tükenmişliğini arttıracak, sağlıkta şiddeti arttıracak” diye konuştu.