Muğla’da HPV aşısı için başvurular başladı
Muğla Büyükşehir Belediyesi ücretsiz Rahim Ağzı Kanseri aşı uygulamasının ikincisi için başvurular başlıyor. Büyükşehir belediyesi projeden daha fazla yurttaşın yararlanması için kapsam alanını da 9-26 yaştan 9-45 yaş aralığına çıkardı.
Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunu olan HPV (İnsan Papilloma Virüsü) virüsü kaynaklı kanser vakaları son yıllarda artma eğilimi göstermesinden dolayı Muğla Büyükşehir Belediyesi 9-45 yaş aralığındaki kız çocuklarına ve kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri aşısının ikinci başvurularını başlattı. İlk projede 9-26 olan yaş aralığını büyükşehir belediyesi daha fazla vatandaşa ulaşmak için 9-45 yaş aralığına çıkardı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin HPV aşısı başvurularına; Muğla’da ikamet eden, herhangi bir kamu kurumundan sosyal yardım alan veya bu yaş aralığında olup şehit - gazi yakını olan, yine bu yaş aralığında yüzde 40 ve üzerinde engelli raporu bulanan 9 ve 45 yaş aralığındaki kadın ve kız çocukları yararlanacak. Başvurular HPV Aşısı için başvurular il genelinde belirlenen 9 merkezden ve internet sitesinden yapılabilecek.
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