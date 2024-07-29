Muğla’da ücretsiz HPV aşısı kampanyası

Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunu olan HPV (İnsan Papilloma Virüsü) kaynaklı kanser vakalarının son yıllarda artış göstermesinden dolayı Muğla Büyükşehir Belediyesi 9-26 yaş aralığındaki kız çocuklarına ve kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri aşısı yapmak için çalışmaları başlattı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29.07.2024 - 10:35
Muğla’da ücretsiz HPV aşısı kampanyası
Abone Ol google-news

Son yıllarda artan HPV (İnsan Papilloma Virüsü) kaynaklı kanser vakalarına etkili çözüm olan aşı için Muğla Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Belediye başlattığı kampanya ile 9 – 26 yaş aralığındaki kız çocuklarına ve kadınlara yönelik ücretsiz rahim ağzı kanseri aşısı yapmak için çalışmalara başladı.  Son başvuru tarihinin 31 Temmuz olarak belirlendiği HPV Aşısı ilk etapta Muğla il sınırları içinde ikamet eden ve yüzde 40 üzeri engelli raporu bulunan 9-26 yaş aralığındaki kız çocuklarına ve kadınlara ücretsiz yapılacak. 


Muğla Büyükşehir Belediyesi haberleri muğla haberleri HPV aşısı haberleri HPV haberleri rahim ağzı kanseri haberleri kanser haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler