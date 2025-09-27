Muş’ta kanser zirvesi: Erken tanı ve tedavi masada

Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Onkoloji Günleri'ne yine Muş ev sahipliği yaptı. Genç Birikim Derneği, Onko-Sev, Muş Valiliği, Muş Alparslan Üniversitesi, Dünya Sağlık Örgütü, Muş Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortaklaşa düzenlediği, uzman isimlerin kanserde erken tanı ve kanser tedavileri gibi konulara ilişkin konuşmaların yer aldığı programın dün yapılan açılışında Muş Valisi Avni Çakır, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ve Genç Birikim Derneği Genel Başkanı Salih Yüce söz hakkı aldı.

'RUHUMUZUN BÜYÜMESİNE VESİLE OLUR'

İlk açılış konuşmasını Genç Birikim Derneği Genel Başkanı Salih Yüce yaptı. Kendisinin de kanser atlattığını belirten Yüce, derneği gençleri kanser hakkında bilgilendirmek ve kanserli gençlere yardım etmek için kurduklarını anımsattı.

Yüce, "Hastalık bazen bedenimizi yıpratabilir ama ruhumuzun büyümesine de vesile olur" ifadelerini kullandı. Sonrasında konuşan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Mustafa Alican ise, Muş'un özellikle son 10-15 yıldır başka bir şehir olduğunu vurgulayarak, 'Üniversitemiz artık 20. yılını dolduracak. Bir gelenek inşa etmeye başlayan üniversite haline geleceğiz" dedi.

'SAĞLIK VE İYİLİK İÇİN MUŞ'TA BÜYÜK ADIMLAR ATILIYOR'

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Toker Ergüder de, "İnsanlığın sağlık ve iyilik hali için Muş'ta çok önemli adımlar atılıyor. Başarılı bir kongre diliyorum" diye konuştu.

'GÖNÜLLERE DOKUNAN BİR ÇALIŞMA'

Muş Valisi Avni Çakır konuşmasına başlamadan önce valilik tarafından hazırlanan ve Muş'a ait görüntülerin yer aldığı bir klip izletti. Klibin ardından konuşan Çakır, "Hayatın en zor anlarında insana güç veren en önemli şey, yalnız olmadığını bilmektir. Umudu yeşerten, kalpleri onaran, yaraları saran şey; gönül bağı, dayanışma ve kardeşliktir. İşte burada da gönüllere dokunan bir çalışmaya tanıklık ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ

Açılış konuşmalarının ardından kanserde erken tanı ve genetik taramalar ile gençlerde kanserin artmasına ilişkin konular uzman isimler tarafından tartışıldı. Panellerden sonra kanser atlatan bireyler ile aileleri, hekimler, sağlık çalışanları ve Türkiye ile Avrupa’nın dört bir yanından gelen katılımcılar farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

22 Eylül'de başlayan ve dün açılışı yapılan programda bugün kanserde aşıların rolü ve yeni uygulamalar tartışılacak. Programın son günü olan yarın ise kanser sonrası yaşam konusu ele alınacak.