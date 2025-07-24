Normal Doğum Eylem Planı Toplantısı'na kadınlardan çok erkekler katıldı

Sağlık Bakanlığı'nı dün Normal Doğum Eylem Planı Toplantısı düzenledi. 81 ilden katılımla yapılan değerlendirme toplantısı kapanışında Sağlık Bakanı ve Bakanlık müdürleri konuştu. Salonda erkeklerin kadınlardan daha fazla yer alması dikkat çekti.

'BU KONU KURTULUŞ SAVAŞI'

Etkinlikte konuşan AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da "Ben bu iş için hep 'Doğum aleminin kurtuluş savaşı' diyorum. Gerçekten bu kurtuluş savaşının kahramanları da kıymetli ebelerimiz, hekimlerimiz, hocalarımız, bakanlığımızın personeli ve bu işi gerçekten gönülden isteyerek ve arzu ederek 'katkı veririm' diyen herkesin bu kurtuluş savaşında yerinin olduğuna inanan birisiyim" diye konuştu.

VERİLER ÇELİŞTİ

Öte yandan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta anne dostu hastane sayısının 131'den 182'ye çıkardıklarını ifade ederken, Bakan Kemal Memişoğlu'nun metninde söz konusu hastane sayısının 132'den 184'e çıkarıldığının yer alması da dikkat çeken ayrıntı oldu.