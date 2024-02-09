Nurdağı’nda en büyük sorun kaydı olmayan kişiler: Sağlıkçılar ailelere ulaşamıyor
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki 2 aile sağlığı merkezi (ASM) ağır hasar alarak kullanılamaz hâle geldi. ASM’lerin yerine kurulan 2 konteyner ASM’nin iseDepremlerin ardından bir yıl geçmesine karşın sorunları bitmiyor. Gaziantep-Kilis Tabip Odasından edinilen bilgiye göre ilçede en büyük sorun kaydı olmayan kişilerin durumu. Sağlıkçılar ailelere ulaşamıyor, aile hekimlerinin nüfusları azalıyor.
6 Şubat deprem felaketinin ardından Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bulunan devlet hastanesi ve 2 ASM, ağır hasarlı olmaları nedeniyle kullanılamaz duruma geldi. Devlet hastanesi sahra hastanesine geçerek faaliyetini sürdürürken, devre dışı kalan ASM’lerin yerine 2 konteyner ASM kuruldu. İlçede 14 aile hekimliği kadrosunun ise 4’ü boş. Aile hekimlerinin sorunlarından biri de internet ve aile hekimliği sistemindeki sıkıntılar nedeniyle ilçede sistemin oturmaması. En büyük sorunun göçmesi ve bulunamaması nedeniyle kaydı bulunamayan kişiler olduğunu kaydeden Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Melik, “Ailelere ulaşamıyoruz” dedi. Melik, “Hiçbir kayıt yapılamıyor. Şu an en büyük problem kayıtsızlık” ifadelerini kullandı. Göçenler ve ölenler de olduğunu kaydeden Melik, “Aile hekimlerinin nüfusları azalmış, bundan dolayı ciddi problemler yaşıyorlar” diye konuştu.
‘Yıkımlar sürüyor’
İlçede sağlık hizmetlerinde yaşanan problemleri aktaran Melik, “Düzensiz çadır toplulukları Nurdağı’nda hâlâ devam ediyor. Şehir merkezinden ilçeye ulaşımda bir problem yok ama şehrin içinde bir ulaşım sorunu devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Melik, “Yıkılmamış binaların yıkımı hâlâ devam ediyor. Hâlâ her gün yeni bir yıkım başlıyor. Bu da normal hayatı olumsuz etkilemekte” dedi.
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