'Obezite artık kozmetik bir sorun değil kronik bir hastalıktır'

Avrupa Obezite Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan uzmanlar, modern toplumların en büyük sağlık tehditlerinden biri haline gelen kilo problemlerine karşı "salgın" uyarısı yapıyor. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Çelik, obezitenin artık kozmetik bir sorun olarak görülmesinin büyük bir hata olduğunu ve durumun kanserden tansiyona kadar birçok ağır hastalığın temel nedeni olduğunu ifade etti.

"ESTETİK AMAÇLI BAŞVURULAR KESİNLİKLE YANLIŞ"

Obezitenin psikolojik ve sosyolojik yönleri olan "multifaktöriyel" bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Çelik, sadece ilaç veya ameliyatla biyolojik bir çözüm aramanın yeterli olmayacağını vurguladı. Çelik, "Halen estetik amaçlarla tedaviye başvuranlar var; ancak bu kesinlikle yanlıştır. Obezite; kanser, şeker hastalığı ve tansiyonun ana nedenidir. Bu sorun sadece mideyi küçülterek ya da bir iğne yaparak çözülecek bir konu değildir; şeker hastalığı gibi ömür boyu mücadele gerektiren kronik bir süreçtir" dedi.

VAN OBEZİTE MERKEZİ’NDEN BAŞARI ÖRNEĞİ

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2019 yılından bu yana hizmet veren Van Obezite Merkezi, bölgede bu hastalıkla mücadelede lokomotif rolü üstleniyor. 7 yılda 2 binden fazla danışana hizmet veren merkezde:

Başvuranların yüzde 60’ı başarılı şekilde kilo verdi.

Takip edilen hastaların 200’ü cerrahi yöntemlerle sağlığına kavuştu.

"HASTALARI SUÇLAMAYIN, AKILCI YÖNTEMLERLE MÜCADELE EDİN"

Eskiden insanların açlıktan vefat ettiğini, günümüzde ise aşırı kilonun daha büyük bir ölüm nedeni olduğunu hatırlatan Çelik, toplumsal bir farkındalık çağrısında bulundu: "Obez popülasyondaki insanları suçlamamalıyız. Bu bir suçluluk durumu değil, bir hastalıktır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde obezite oranı yüzde 30-31 civarında. Van ilimizde de maalesef oranlar yüksek. Ancak iyi donanımlı merkezlerde takip edilen hastalarda, kilonun geri alınma oranı ciddi şekilde azalıyor."