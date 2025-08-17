Okulda eşitsizlik sırt çantasında başlıyor, aileler arasındaki fark derinleşiyor: Kalıcı hasar oluşabilir

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken velilerin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri doğru okul çantası seçimi. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar, gelişme döneminde oldukları için ağır ya da yanlış tasarlanmış çantalar; duruş bozuklukları, sırt ve omuz ağrıları gibi kalıcı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, estetikten çok ergonomiye önem verilmesi gerektiğini vurgularken, çanta seçiminin çocuğun yaşı, boyu ve günlük taşıdığı yük göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini belirtiyor.

PSİKOLOJİK ETKİ

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, ayrıca aileler arasındaki ekonomik farkların çocuklar üstünde olumsuz psikolojik etkiler yarattığını belirtti.

Okul çantalarının sırtta taşınan tipte olması gerektiğine vurgu yapan Küçükosmanoğlu, “Özellikle omurga sağlığı, ağır yük taşımaktan olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle çantaların hem çok ağır olmaması hem de ağırlığın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlayacak sırt çantalarının tercih edilmesi önemli. Ayrıca, her gün tüm malzemelerin taşınması yerine, ders programına göre bazı eşyaların okulda bırakılması sağlanabilir” dedi.

Çantanın çocuğun yaşına ve fiziksel kapasitesine uygun boyutta ve ağırlıkta olması gerektiğine dikkat çeken Küçükosmanoğlu, “Dengeli taşıma, omurga sağlığı açısından kritik” diye konuştu.

Çantalara konulan su, sandviç gibi yiyeceklerin de ağırlığı artırdığını belirten Küçükosmanoğlu, “Bu noktada okulda sağlıklı beslenmenin temin edilmesi hem fiziksel yükü azaltır hem de çocukların dengeli beslenmesini destekler. Aslında bu, sadece sağlık değil, aynı zamanda eşitlik açısından da önemli bir konu” dedi.

‘BESLENME SAĞLANMALI’

Çocukların okulda taşıdığı yiyecek ve içeceklerin sadece fiziksel değil, ekonomik bir yük de oluşturduğunu söyleyen Küçükosmanoğlu, “Aileler arasında gelir farkı nedeniyle bazı çocuklar bu tür ürünlere ulaşamıyor. Bu durum, çocukların okul motivasyonunu ve psikolojik durumunu olumsuz etkileyebilir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul forması uygulamasına geri dönmesi, eşitlik sağlama yönünde bir adım. Ancak eşitlik sadece forma ile sınırlı kalmamalı; çanta, kırtasiye ve beslenme gibi diğer temel ihtiyaçlar da okul tarafından temin edilmeli. Özellikle yiyecek ve içecek konusunda yaşanan eşitsizlik, çocuklar arasında en görünür farklardan biri haline geliyor. Bu nedenle okulda beslenmenin sağlanması, hem sağlık hem de sosyal adalet açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.