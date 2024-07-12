Önce istifa, sonra intihar

Yayınlanma: 12.07.2024 - 18:09

Güncelleme: 12.07.2024 - 18:09

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Plastik Cerrahi bölümünde asistan hekim olan Dr. Uğurcan Ağcaoğlu önceki akşam intihar etti. Ağacaoğlu’nun intihar etmesinden önceki gün de istifa ettiği öğrenilirken, mobbinge (yıldırma) dayanamayarak yaşamına son verdiği iddia edildi. Mobbing ve kötü çalışma koşullarının; hekim intiharlarını artırdığını kaydeden Hekim Birliği Sendikası Başkanı Gökhan Doğramacı, “Sağlık hizmetleri sunumunda hayati öneme sahip olan hekimler, iş yerlerinde maalesef psikolojik baskı ve zorbalığa maruz kalmaktadır. Bu durum, yalnızca bireysel hayatları değil, aynı zamanda toplum sağlığını da ciddi biçimde tehdit etmektedir” dedi. Doğramacı, “Son dönemde yapılan araştırmalar ve medyada yer alan haberler, mobbingin sağlık sektöründe ne denli yaygınlaştığını ve birçok hekimin bu baskıya dayanamayarak trajik bir şekilde intiharı seçtiğini gözler önüne sermektedir. Bu vahim tablo, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenilirliğini de derinden sarsmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘ACİL ÖNLEM ALINMALI’

Asistan hekimlerin; mesleklerinin başında yoğun iş yükü ve uzun çalışma saatleriyle mücadele ederken, aynı zamanda iş yerlerinde maruz kaldıkları mobbing ve psikolojik baskılar nedeniyle büyük bir stres altında olduğuna dikka çeken Doğramacı, “Bu genç hekimler, yeterli destek ve rehberlikten yoksun kaldıklarında, tükenmişlik ve umutsuzluk hisleriyle baş başa kalabilmektedirler. Ne yazık ki, bu zorlu süreç bazı asistan hekimleri intihara sürükleyebilmektedir. Mobbing ve psikolojik baskıların etkisiyle intihar vakalarının artması, sağlık sektöründe acil önlemler alınmasını gerektirmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

‘İTİBARLARI KORUNMALI’

Hekimlerin; uzun ve zorlu eğitim süreçlerinden geçerek halk sağlığını korumak ve iyileştirmek için büyük bir özveriyle çalıştığını kaydeden Doğramacı, “Hekimlerin maddi olarak yeterli koşullara sahip olamamaları, iş yerlerinde maruz kaldıkları şiddet olayları ve mesleki itibarlarının zedelenmesi, hekimler arasında ciddi bir ruhsal çöküntüye yol açmaktadır. Bu nedenle, hekimlerin maddi ve manevi açıdan desteklenmesi, güvenli çalışma koşullarının sağlanması ve itibarlarının korunması, hem bireysel hem de toplumsal sağlığın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan Doğramacı, hekimlerin istemlerini şöyle sıraladı:

“ . Mobbinge karşı daha etkili yasal düzenlemeler yapılmalı ve mevcut yasalar etkin bir şekilde uygulanmalı.

. Sağlık kurumlarında mobbingin tanınması ve önlenmesi için düzenli olarak farkındalık ve eğitim programları düzenlenmeli. Bu programlar, hem yöneticiler hem de çalışanlar için zorunlu hale getirilmeli.

. Mobbing mağdurlarına yönelik psikolojik destek ve rehberlik hizmetleri sunulmalı.

. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının mobbing şikayetlerini güvenli bir şekilde iletebileceği ve etkin bir şekilde değerlendirileceği mekanizmalar oluşturulmalı.”