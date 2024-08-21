Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü belirtileri neler? Oropouche virüsünün tedavisi var mı?

Küçük sinekler ve bazı sivrisinek türleri tarafından yayılan Oropouche virüsü, Güney Amerika ve Karayipler'in ardından Avrupa'da görüldü. Peki, Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü belirtileri neler? Oropouche virüsünün tedavisi var mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 18:03
Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü belirtileri neler? Oropouche virüsünün tedavisi var mı?
Abone Ol google-news

Amerikan Washington Post gazetesinin bildirdiğine göre Oropouche virüs hastalığı vakaları, son iki yıldır Güney Amerika ve Karayipler'de artış gösteriyor ve bu yıl ilk kez ölümcül bir hal aldı. Bu yılın haziran ve temmuz aylarında, Avrupa ülkelerinde ise ilk kez 19 Oropouche vakası rapor edildi. Peki, Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü belirtileri neler? Oropouche virüsünün tedavisi var mı?

OROPOUCHE VİRÜSÜ NEDİR?

Amazon havzası bölgesinde endemik olarak görülen virüs, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Fransız Guyanası, Panama ve Peru dahil olmak üzere birçok ülkede rapor edildi. Oropouche virüsü insanlara, öncelikle enfekte olmuş tatarcıkların ısırmasıyla bulaşıyor. Bazı sivrisinekler de virüsü yayabiliyor.

OROPOUCHE VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Hastalık tipik olarak ani ateşle başlıyor, genellikle şiddetli baş ağrısı, titreme, kas ve eklem ağrısı ile birlikte görülüyor.

Diğer belirti ve semptomlar arasında aşırı ışık hassasiyeti, baş dönmesi, göz ağrısı, bulantı ve kusma veya gövdede başlayıp ekstremitelere yayılan bir döküntü yer alıyor.

OROPOUCHE VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?

Oropouche virüsünün henüz aşı veya tedavisi bulunmuyor.


Oropouche virüsü haberleri virüs haberleri Sivrisinek haberleri

İlgili Haberler

Déjà Vu'nun tersi nedir? Beyni şaşırtan fenomen: Jamais Vu sendromu

Déjà Vu'nun tersi nedir? Beyni şaşırtan fenomen: Jamais Vu sendromu
Süper Mavi Ay nedir? Süper Mavi Ay ne zaman görülecek?

Süper Mavi Ay nedir? Süper Mavi Ay ne zaman görülecek?
Bu rahatsızlık çocukları ekrana mahkum ediyor: Hikikomori sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

Bu rahatsızlık çocukları ekrana mahkum ediyor: Hikikomori sendromu nedir, belirtileri nelerdir?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler