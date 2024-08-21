Yayınlanma: 21.08.2024 - 18:03

Güncelleme: 21.08.2024 - 18:03

Amerikan Washington Post gazetesinin bildirdiğine göre Oropouche virüs hastalığı vakaları, son iki yıldır Güney Amerika ve Karayipler'de artış gösteriyor ve bu yıl ilk kez ölümcül bir hal aldı. Bu yılın haziran ve temmuz aylarında, Avrupa ülkelerinde ise ilk kez 19 Oropouche vakası rapor edildi. Peki, Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü belirtileri neler? Oropouche virüsünün tedavisi var mı?

OROPOUCHE VİRÜSÜ NEDİR?

Amazon havzası bölgesinde endemik olarak görülen virüs, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Fransız Guyanası, Panama ve Peru dahil olmak üzere birçok ülkede rapor edildi. Oropouche virüsü insanlara, öncelikle enfekte olmuş tatarcıkların ısırmasıyla bulaşıyor. Bazı sivrisinekler de virüsü yayabiliyor.

OROPOUCHE VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Hastalık tipik olarak ani ateşle başlıyor, genellikle şiddetli baş ağrısı, titreme, kas ve eklem ağrısı ile birlikte görülüyor.

Diğer belirti ve semptomlar arasında aşırı ışık hassasiyeti, baş dönmesi, göz ağrısı, bulantı ve kusma veya gövdede başlayıp ekstremitelere yayılan bir döküntü yer alıyor.

OROPOUCHE VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?

Oropouche virüsünün henüz aşı veya tedavisi bulunmuyor.