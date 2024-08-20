Bu rahatsızlık çocukları ekrana mahkum ediyor: Hikikomori sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

Yayınlanma: 20.08.2024 - 20:38

Güncelleme: 20.08.2024 - 20:38

Hikikomori sendromu, bireyin sosyal etkileşimlerden ve dış dünyadan tamamen izole olduğu bir durumu tanımlar. Genellikle genç yetişkinlerde görülen bu sendrom, kişinin kendini yalnızlık içinde bulması ve toplumsal yaşamdan uzaklaşmasıyla karakterizedir. Japonca kökenli bir terim olan "hikikomori," "izole olmak" anlamına gelir ve bu sendromun kökeni, Japonya'nın sosyal ve kültürel dinamiklerine dayanmaktadır. Ancak, zamanla global ölçekte de yaygınlaşan bu durumun anlaşılması, etkili müdahale ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bireylerin sosyal bağlantılardan kopması ve yalnız kalma eğilimleri, hem psikolojik hem de sosyal sağlık üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Peki, çocukları ekrana mahkum eden bu rahatsızlık nedir, nasıl ortaya çıkıyor? İşte, hikikomori sendromu ve belirtileri...

HİKİKOMORİ SENDROMU NEDİR?

Hikikomori sendromu, kişinin sosyal etkileşimlerden ve toplumdan izole bir yaşam sürmesini ifade eder. Birey, evinden çıkmadan, sosyal ilişkilerden kaçınarak yalnız bir yaşam tarzı benimser. Bu sendrom genellikle genç yaşta başlar ve uzun süre devam edebilir. Hikikomori, çoğunlukla psikolojik ve sosyal nedenlerden kaynaklanır ve bireyin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.

HİKİKOMORİ SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

1. Sosyal izolasyon:

Hikikomori sendromunun temel belirtisi, bireyin sosyal ortamlardan ve insanlarla olan etkileşimlerden kaçınmasıdır. Birey, evine kapanabilir ve uzun süre dışarı çıkmaktan kaçınabilir.

2. Evden çıkmama:

Birey, evden çıkmak istemez ve genellikle yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkar. Sosyal etkinlikler, iş, okul veya diğer toplumsal sorumluluklardan kaçınır.

3. Düşük motivasyon:

Hikikomori sendromu yaşayan bireylerde genellikle düşük motivasyon ve ilgi eksikliği gözlemlenir. Kişi, sosyal ilişkiler kurma veya hobi ve ilgi alanlarına yönelme konusunda isteksizlik gösterebilir.

4. Psikolojik sorunlar:

Bu sendromu yaşayan kişilerde depresyon, anksiyete, düşük özsaygı gibi psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Birey, kendini yetersiz ve başarısız hissedebilir.

5. Dijital bağımlılık:

Bireyler, sosyal etkileşimlerden kaçınmak için dijital dünyada vakit geçirme eğiliminde olabilirler. Bilgisayar oyunları, sosyal medya ve diğer dijital platformlar, kişinin sosyal izolasyonunu artırabilir.

HİKİKOMORİ SENDROMU OLAN BİREYLERİN GELEN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Hikikomori görülen kişilerin temel özellikleri şu şekilde listelenebilir:

En az altı ay boyunca kendini evinde ya da odasında izole ederler,

Vakitlerinin büyük bir kısmını internet tabanlı araçlarla geçirirler,

Etkileşime girmekten korkarlar,

En yakınlarından dahi uzaklaşırlar,

Dış dünyadan tamamen soyutturlar,

Japon çizgi romanı olan manga okurlar ve film izlerler,

Geceleri uyanık geçirirler, gündüzleri ise uyurlar.

Gündüz vakitlerinde dışardan gelen güneş ışığından dahi rahatsız olurlar,

Sosyal ilişkilerden kopukturlar,

Arkadaşlarıyla sosyal medyada dahi çok fazla konuşmazlar,

İçine düştükleri sorunları tanımlamak, çözüm üretmek ve eyleme geçme aşamasında kararsız ve güçsüzlerdir.

Temel kişisel bakım gereksinimleriyle ilgilenmek durumunda kalabileceği görevlerden kaçınırlar.

HİKİKOMORİ SENDROMU TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

1. Psikoterapi:

Hikikomori sendromunun tedavisinde psikoterapi önemli bir rol oynar. Bireylerin duygusal ve psikolojik sorunlarını ele alarak, sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için bireysel terapiler uygulanabilir.

2. Aile terapisi:

Aile terapisi, hikikomori sendromu yaşayan bireylerin aile üyeleriyle olan ilişkilerini iyileştirmek ve destekleyici bir ortam oluşturmak için kullanılabilir. Aile üyeleri, bireyin sosyal etkileşimlere geri dönmesine yardımcı olmak için rehberlik edebilir.

3. Sosyal becerilerin geliştirilmesi:

Sosyal becerilerin geliştirilmesi, hikikomori sendromunun tedavisinde önemli bir adımdır. Sosyal etkileşimlerin teşvik edilmesi, bireyin toplumla yeniden bağlantı kurmasına yardımcı olabilir.

4. İlaç tedavisi:

Eğer hikikomori sendromu, depresyon veya anksiyete gibi diğer psikiyatrik durumlarla ilişkiliyse, ilaç tedavisi önerilebilir. Antidepresanlar veya anksiyolitikler, semptomların yönetilmesine yardımcı olabilir.

5. Destek grupları:

Destek grupları ve sosyal destek ağları, hikikomori sendromu yaşayan bireylerin toplumsal bağlarını güçlendirmelerine ve kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olabilir.