Yayınlanma: 20.08.2024 - 09:32

Güncelleme: 20.08.2024 - 09:32

Çok nadir gözüken ve "Süper Mavi Ay" olarak adlandırılan gök olayı en son Ağustos 2023'te meydana gelmişti. Gökyüzünü seyretmeyi seven yurttaşlarsa bu yıl "Süper Mavi Ay"ın ne zaman gözükeceğini araştırıyor. Peki, Süper Mavi Ay nedir? Süper Mavi Ay ne zaman görülecek?

SÜPER MAVİ AY NEDİR?

Süper ay, neredeyse yerberi noktasına (Ay'ın eliptik yörüngesinde Dünya'ya en yakın olduğu yer) denk gelen dolunay veya yeni aydır. Dünya'dan bakıldığında Ay'ın görünen boyutunun normalden biraz daha büyük olmasına neden olur. Teknik adı perigee syzygy (Dünya-Ay-Güneş sisteminin) veya yerberi etrafındaki dolunay (veya yeni) Ay'dır. Süper Ay terimi astrolojik kökenli olduğu için kesin bir astronomik tanımı yoktur.

Ay, Dünya'nın yörüngesinde dolaşırken onu Dünya'ya yaklaştıran ve uzaklaştıran eliptik bir yörünge ve oval şekle sahiptir. Bu elipsteki en uzak nokta yeröte olarak adlandırılır ve Dünya'dan ortalama olarak yaklaşık 405.500 kilometre (253.000 mil) uzaklıktadır. En yakın noktası, Dünya'dan ortalama 363.300 kilometre (226.000 mil) uzaklıkta olan yerberi'dir.

Yerberi'de bir dolunay göründüğünde, normal bir dolunaydan biraz daha parlak ve daha büyüktür (en sönük göründüğü ayından yaklaşık (% 17 daha büyük ve % 30 daha parlak görünür). Bu görünen yeni ayın biçimi Süper ay olarak adlandırılır. Bazı ay yerberileri diğerlerinden daha yakındır ve ay'ın yörüngesinin şekli zamanla değişir (Güneş ve diğer gezegenlerin yerçekimi etkisi sayesinde). Aşırı yerberi ve yeröteleri veya yörüngedeki en uzak nokta, tahmin edilebilir bir düzeyde gerçekleşir.

SÜPER MAVİ AY NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Süper Ay'lar, yılın en büyük ve en parlak Ay olayları olarak biliniyor. Yılın dört ardışık Süper Ay'ından ilki, 19 Ağustos’ta gökyüzüne yükseldi.