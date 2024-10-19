Osman Kaya, “aile psikoloğu” uygulamasının gerekliliğini Cumhuriyet’e anlattı

Yayınlanma: 19.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.10.2024 - 04:00

Kamu Birliği Konfedereasyonu ve Genç Sağlık-Sen Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, “aile psikoloğu” uygulamasının yaşama geçirilmesinin gerekliliğini Cumhuriyet’e anlattı. Türkiye’de ve dünyada şiddet olaylarının arttığını söyleyen Kaya, “Bunun elbetteki çok farklı sebepleri vardır. Ekonomik boyutları vardır, internet bağımlılığı vardır. Çok etken varken, sonuçlarına baktığımızda artık sohbetten muhabbeteten uzak, içine kapanık, yalnızlaşan, hiçbir tedaviyi kabul etmeyen hasta olduğunu kabul etmeyen bireyler toplum içerisinde geziyor. Yeri geliyor bu bireyleri vatandaşı bıçaklarken görüyoruz. Yeri geliyor uyuşturucu madde kullanıp sonra da ne yaptığını bilmeden başkalarına zarar verirken görüyoruz. Yeri geliyor gencecik kızları katledeken görüyoruz” dedi. Kaya, “Toplumsal şiddeti, aile içi şiddeti, dijital bağımlılığı ele aldığımızda; ‘aile psikoloğu’ uygulamamızı hayata geçirdiğimiz takdirde hem şiddetin hem de bu tarz olayları azalatabileceğimizi öngörüyoruz. O yüzden 81 ilimizde hızlı bir şekilde aile psikoloğu uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiğini savunuyoruz” ifadelerini kullandı.