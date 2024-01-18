Özelde test cep yakıyor

Yayınlanma: 18.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 18.01.2024 - 03:00

İnfluenza, grip, RSV ve CovId-19 vakalarındaki artışlar, salgın düzeyinde seyrediyor. Ancak birçok kamu kurum ve kuruluşlarında Covid-19 testi olan PCR testi yapılmıyor. Şüphelenip testi yaptırmak isteyen yurttaşlar özele koşuyor. Özel sağlık kuruluşları doktor muayenesi olmadan test yapılmasına izin vermiyor. Yurttaşın ödeyeceği test ücretinin üzerine bir de muayene ücreti ekleniyor.



Ankara’daki özel hastanelerde ortalama acil muayene ücreti 1000 TL’yi bulurken, PCR testi 1500 TL civarında. Yurttaşların Covid-19 olup olmadığını öğrenebilmesi için ortalama 2 bin 500 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Öte yandan influenza testleri ise Ankara’daki özel sağlık kuruluşlarında ortalama 1000 TL civarında.



