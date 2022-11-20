Pandemide sıfırlanan grip vakalarına ilişkin korkutan uyarı.. Uzmanı açıkladı

20 Kasım 2022 Pazar, 07:00

Kış aylarının yaklaşmasıyla havalar soğumaya başladı. Bu sebeple hastanelere grip vakasıyla başvuranların sayısı arttı. Uzman doktor Aytaç Karadağ, grip salgının etkisini en aza indirmenin yolunun bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçtiğini belirtti.

"ÇOCUKLAR HASTALIĞI TAŞIYARAK EVE GELİYOR"

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, bu sene grip salgınının geçtiğimiz yıla göre daha erken başladığını belirterek "İnfluenza yani bildiğimiz grip başladı. Bir ay sonra da h1n1 dedikleri 'domuz gribi' ve 'Omicron' varyantının birleşmesiyle inatçı öksürüklü hastalığın gelmesi bekleniyor. Hastalıktan korunmamızdaki en önemli faktör kişisel hijyen. Sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda aşı yaptırmamışsak muhakkak grip aşısı yaptırmamız lazım. Devlet riskli olan hastaları bedava aşı hizmeti sağlıyor. Bunun haricinde el hijyeninde çok dikkat etmek gerekiyor" dedi.

"KALABALIK ORTAMLARDA MASKE KULLANIMI ŞART"

Karadağ, "Maskeleri toplu taşımada ve okullar gibi kalabalık ortamlarda takmamız lazım. Burada önemli olan yerlerden birisi okullar. Çünkü okullardan çocuklar taşıyıcı olarak eve geliyorlar. Evde yaşlılar varsa maalesef onları enfekte ederek ciğerlere inen bronşit, astım ve KOAH hastalıklarını zatürreye çevirerek insanları hastaneye yatıracak kadar çok ciddi enfeksiyonlara sebep olabiliyor" diye konuştu.

"GRİP SALGINI BU SENE DAHA ETKİLİ OLACAK"

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Karadağ "Bu grip salgını, yeni doğan bebekleri dahi yoğun bakıma yatırıp ölümüne bile sebebiyet verilebilir. Geçen sene pandemiden dolayı kişisel hijyenimize dikkat ettiğimizden dolayı görülmeyen grip salgını bu sene daha çok bekleniyor. Zaten şu anda hastane kurumlarında doktorların hepsi hasta maalesef çünkü bu hastalık 2 hafta sürüyor. Aslında hepimizin yapması gereken kişisel bağışıklığımızı korumak. Erken uyumak lazım. Geç uyunduğu zaman kortizol denen bağışıklığı azaltan bir hormon salgılanır.

Aynı zamanda melatonin denilen bağışıklığı kuvvetlenen hormon yeterli uyku saatini aldığımızda daha çok salgılanıyor. Bağışıklığın azalmaması için çok farklı karbonatlı gıdalar yemem tam tersi antikorların üretildiği protein bazlı beslenilmesi gerekiyor. Stresi azaltmak ve düzenli spor yapılması gerekiyor. Bu takdirde kişisel hijyenimi ve bağışıklık sistemimi diri tuttuğumda enfeksiyonlar kaya gibi bir duvara çarpar ve enfekte etmez" diye konuştu.



