Pfizer/BioNTech'ten 5-11 yaş çocuklara aşı açıklaması

20 Eylül 2021 Pazartesi, 14:20

ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından incelenmesi planlanan verilerde Covid-19 aşılarının 5 ila 11 yaş arası çocuklarda güçlü bir koruma oluşturduğunu söyledi.

Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan açıklamada, aşının 5 ila 11 yaşındaki çocuklarda, daha önce 16 ila 25 yaşındakilerde gözlemledikleriyle eşleşen bağışıklık tepkisi oluşturduğunu söyledi.

"GÜÇLÜ BİR TEMEL SAĞLIYOR"

Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Temmuz ayından bu yana, ABD'de pediatrik Covid-19 vakaları yaklaşık yüzde 240 arttı" derken, "Bu deneme sonuçları, 5 ila 11 yaş arası çocuklar için aşımızın onaylanması için güçlü bir temel sağlıyor ve bunları acilen FDA'ya ve diğer düzenleyicilere sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.