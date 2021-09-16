Pfizer’dan Covid-19 aşısına ilişkin açıklama: Etkisi azalıyor

16 Eylül 2021 Perşembe, 09:46

FDA'dan bilim insanları, dün yaptıkları açıklamada, üçüncü aşının daha yüksek bir bağışıklık tepkisi olsa da Pfizer'in Covid-19 aşısının ek dozlarına ihtiyaç duyulmayabileceğini söylemişti.

FDA personeli, dış danışmanlar için hazırlanan bir belgede, Comirnaty'nin (BioNTech-Pfizer aşısı) etkinlik oranının hala kanıtlanmadığını söyledi.

ETKİNLİK ORANI YÜZDE 6 AZALIYOR

Pfizer araştırmada, kendi klinik deneylerinden elde edilen verilerin, ikinci dozdan sonra her iki ayda bir aşının etkinliğinin yaklaşık yüzde 6 oranında azaldığını gösterdiğini söyledi. Ayrıca, bu denemede çığır açan Covid-19 vakalarının etkisinin, daha önce aşılanan kişiler arasında daha yüksek olduğunu söyledi.

Şirket ayrıca, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Pfizer/BioNTech aşısının etkinliğinin azaldığını gösteren verilere de dikkat çekti.

ABD'li ilaç üreticisi, yaklaşık 300 katılımcılı bir klinik denemede, üçüncü dozun ikincisinden daha iyi bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu söyledi. Ayrıca, üçüncü bir dozun virüsten yüksek düzeyde koruma sağladığını göstermek için İsrail'de yakın zamanda başlatılan destek programından elde edilen verilere de işaret etti.

İkinci dozdan 6 ile 8 ay içerisinde aşının etkisinin azaldığına dikkat çeken Pfizer, “Aşının koruma etkisi her iki ayda yüzde 6 azalıyor. Tam doz aşılı olunduğunda yüzde 96.2 olan koruma oranı, dört ay sonra yüzde 83.7’ye iniyor” açıklamasını yaptı. Şirket ayrıca ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) verdiği araştırma ve raporlarda, İsrail’de yapılmış bir incelemenin sonuçlarını da paylaştı. Bu araştırmada üçüncü doz aşının Covid-19’a karşı koruma oranını yüzde 95’e çıkardığı kaydedildi.

Halihazırda bağışıklık sistemi hassas olan kişiler için üçüncü doz mRNA aşılarına onay veren FDA’nın üçüncü doz aşıya onay vermesi durumunda ikinci doz aşıdan 6 ay sonra yapılması öngörülüyor.