'Prematüre Günü' etkinliklerle kutlandı

Yayınlanma: 18.11.2024 - 16:41

Güncelleme: 18.11.2024 - 17:15

Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eyüp Özeren, Başhekim Op.Dr. Ali Derinöz, Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Sadi Kaya, Genel Müdür Ahmet Yıldız, Yenidoğan Sorumlusu Prof. Dr. Semra Kara ve prematüre doğan çocukların aileleri katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eyüp Özeren, her doğan bebeğin bir yetenekle dünyaya geldiğine dikkat çekerek, hastane olarak etik değerlere bağlı, önce insan önce sağlık ilkesiyle hareket ettiklerinin altını çizdi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HAKSIZ ELEŞTİRİ'

Hastane Başhekimi Op. Dr. Ali Derinöz de şunları kaydetti:

“2016 Yılından bu yana hizmet veren hastanemizde her gün yeni bebekler dünyaya geliyor. Bebek dostu hastane olarak, yeni doğan yoğun bakımında bugüne kadar hiçbir yavrumuzla ilgili olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Mortalite oranı sıfır olan, alanında uzman hekimlerimizin ve çalışanlarımızın özverili çabalarıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Her ailenin en büyük mutluluğu olan bebeklerin adının bazı olumsuzluklara karışmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Pandemide herkesin baş tacı yaptığı sağlık çalışanlarının bazı çürük elmalar yüzünden bu denli haksızca eleştirilere maruz bırakılmasını doğru bulmuyorum."

'DÜNYAYA GELEN BEBEK SAYISINDA DÜŞÜŞ'

Yenidoğan Sorumlusu Prof. Dr. Semra Kara da son yıllarda ülkemizde dünyaya gelen bebek sayılarında ciddi düşüş yaşandığının altını çizerek; “Türkiye’de her yıl dünyaya gelen bebek sayısında ciddi anlamda düşüş yaşanıyor. Buna göre, 2023'te canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 olarak kayıtlara geçti" ifadelerini kullandı.