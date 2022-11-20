Prof. Dr. Alpay Azap: Yeniden maske takmaya başlamalıyız
Prof. Dr. Alpay Azap, 3 yıldır koronavirüs için alınan önlemler sayesinde solunum virüslerinin dolaşamadığını ancak bu nedenle toplumda genel bağışıklığın azaldığını belirterek, “COVID, grip vb. infeksiyonlardan korunmak için kapalı alanlarda ve toplu taşımada maske kullanmaya başlamamız gerekli” dedi.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, solunum yolu infeksiyonlarına dair açıklamalarda bulundu.
3 yıldır koronavirüs için alınan önlemler sayesinde solunum virüslerinin dolaşamadığını ve bu nedenle toplumda genel bağışıklığın azaldığını kaydeden Azap, “Bu kış daha çok ve çeşitli virüslerle hastalık göreceğiz. Üstelik biraz daha ağır seyirli olacak infeksiyonlar ->Bu kış maske-mesafe-havalandırma-aşı daha da önemli” uyarısı yaptı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Azap, şu ifadeleri kullandı:
"Kasım ayı başından itibaren solunum yolu infeksiyonları hızla arttı. COVID, grip, nezle virüsleri toplumda yayıldı. Çok kişi hastalandı. Çocuklar bu infeksiyonların yayılmasında başrol oynadığı için okulların ara tatili bizi biraz rahatlattı. Ancak yarın okullar açılıyor...
Okulların açılmasıyla birlikte önümüzdeki haftalarda solunum yolu infeksiyonlarında ciddi artışlar olması kaçınılmaz. COVID, grip vb. infeksiyonlardan korunmak için kapalı alanlarda ve toplu taşımada maske kullanmaya başlamamız gerekli. Grip ve COVID aşılarını da tamamlamalıyız.
3 yıldır COVID için alınan önlemler sayesinde solunum virüsleri dolaşamadığı için toplumda genel bağışıklık azaldı. Bu kış daha çok ve çeşitli virüslerle hastalık göreceğiz. Üstelik biraz daha ağır seyirli olacak infeksiyonlar ->Bu kış maske-mesafe-havalandırma-aşı daha da önemli"
3 yıldır COVID için alınan önlemler sayesinde solunum virüsleri dolaşamadığı için toplumda genel bağışıklık azaldı. Bu kış daha çok ve çeşitli virüslerle hastalık göreceğiz. Üstelik biraz daha ağır seyirli olacak infeksiyonlar ->Bu kış maske-mesafe-havalandırma-aşı daha da önemli— Alpay Azap (@AlpayAzap) November 20, 2022
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