Prof. Dr. Haberal, 35 yıl önce gururlandırdı: Organ bağışı, bir hayat bağışıdır..

Yayınlanma: 16.03.2025 - 16:53

Güncelleme: 16.03.2025 - 16:57

Prof. Dr. Mehmet Haberal, 35 yıl önce 15 Mart 1990’da, Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan coğrafyada çocuklarda ilk kez canlıdan segmental karaciğer naklini gerçekleştirdi. Gül İsmet Mert’ten alınan kısmi karaciğer oğlu Çağdaş Anıl Mert'e nakledildi. Bu sayede binlerce çocuğun yeniden yaşam yolculuğu başladı. Gerçekleştirilen bu ilk nakil, bilim insanlarına da pusula oldu.

35 yıl önce, Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibi tarafından gerçekleştirilen karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan, 2023 yılında torununu kucağına alan ve transplantasyon servisinde sekreterlik yapan Sabahat Başaran, torunu ile birlikte Haberal’ı ziyaret etti. 2022 yılında halasından alınan kısmi karaciğerle yaşama tutunan 7 yaşındaki Simay Utuş da Haberal’a verdiği çiçekle teşekkür etti. Kazakistan'dan eğitim için gelen hekimlere de günün önemini anlatan Haberal, organ bağışı çağrısını yineledi.