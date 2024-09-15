Prof. Dr. Şenol’dan kış mevsimi öncesinde Covid-19 vakalarında artış uyarısı

Yayınlanma: 15.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.09.2024 - 11:36

Dünya Tabipleri Birliği bir sonraki dönem başkanı Dr.Ashok Philip, gazetemize yaptığı açıklamada “Önümüzdeki yüzyıl, pandemiler yüzyılı olacak” demişti. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19 vakalarına ilişkin son durum raporunda temmuz ayı sonunda pozitiflik oranının yüzde 13’e çıktığını bildirildi. ABD hastanelerinin ise yakında Covid’e ilişkin kabulleri bildirmelerinin gerekeceği belirtiliyor. Gazetemiz Cumhuriyet ise Ağustos ayında Türkiye’de Covid-19 vakalarının yeniden alarm verdiğini gündeme getirdi. Uzmanlar, sonbahara girilen günlerde kış dalgası için uyardı. Hekimler, hastanelerde Covid zatürrelerini yatırmaya başladıklarını bildirdi. Zatürre aşısı ise eczanelerde bin 700 TL civarı bir ücret karşılığında alınabiliyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Covid zatürrelerini yatırmaya başladıklarını söyledi. Çalışanlar arasında Covid tespitlerinin başladığını kaydeden Şenol, “Covid tespit konusunda aktif tarama yapmadığımız için durumun ne olduğunu, bir önceki duruma göre ne kadar arttığını söyleyemiyoruz” dedi.

‘OLGU KAYDI VE AKTİF TARAMA YOK’

Şenol, “Sadece daha çok test yapmaya ihtiyaç duyan hastane çalışanları, Covid tespit ediyor. Zatürre tanısıyla yatırdığımız hastalarda da Covid çıkmaya başladı. Zatürre, Covid’in seyrine eşlik ediyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’de olgu kaydı ve aktif taramanın yapılmadığını kaydeden Şenol, “ABD, yeniden hastane yatışlarındaki Covid tanılarının raporunu zorunlu kıldı. Türkiye’de bu zorunlu olmadığı için rakamlara erişemiyoruz. Sadece sahada olan insanlardan veri alabiliyoruz” diye konuştu.

‘KANSER HASTALARININ TEDAVİLERİ KESİNTİYE UĞRUYOR’

Şenol, “Aşı diye bir şey yok zaten. İlk yaptırdığımız aşıların yeni varyant üzerinde etkisi yok. Yeni varyant aşısı var, o da Türkiye’de yok. Standart ilaçlar da yok. Avusturalya’da yaşandığı gibi bir kış dalgasına aşısız ve ilaçsız karşılıyor olmak önleyebileceğimiz Covid’lerden gereksiz ölümler olması demek. Gereksiz yere okullarda, hastanelerde salgınlar olması anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu. Covid’in kanser hastalarının tedavisi üzerindeki olumsuz etkisine de değinen Şenol, “Covid tanısı koyduğumuz kanser hastalarının tedavileri kesintiye uğruyor. Çünkü onlara zamanı gelmiş olsa bile kemoterapi veremiyoruz” dedi.