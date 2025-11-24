Psöriatik artritte erken tanı önem taşıyor

Erken tanı konulmayan hastalarda kalıcı eklem hasarına kadar varabilen ciddi sonuçlar ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Ataş, hastalığın yalnızca cildi değil, eklemleri ve hatta iç organları etkileyebileceğini belirtti.

Psöriatik artritin çoğu zaman sedef hastalığı olan bireylerde görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Nuh Ataş, "Hastalar çoğu zaman eklem ağrısını yorgunluk, iş stresi ya da geçici bir zorlanmaya bağlı sanabiliyor. Oysa özellikle sabah tutukluğu, el ve ayaklarda şişlik, topuk ve tendon bölgelerinde ağrı, sedefle bağlantılı olabilecek romatizmanın ilk işaretleri olabilir. Günümüzde biyolojik ajanlarla çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Uygun hasta seçimi ve düzenli takip, hastalığın ilerlemesini durdurabiliyor" dedi.

Doç. Dr. Ataş, psöriatik artritin kronik bir hastalık olduğunu ancak doğru tedaviyle hastaların yaşam kalitesinin belirgin şekilde artırılabildiğini belirtti. Tedavide, iltihap baskılayıcı ilaçlar, biyolojik tedaviler, yaşam tarzı değişiklikleri ve düzenli takiplerin önemli olduğunu söyledi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde psöriatik artritli hastalara dermatoloji, romatoloji ve fizyoterapi bölümlerinin ortak çalıştığı multidisipliner bir tedavi modeli uyguladıklarını ifade eden Ataş, "Sedef ve eklem birlikte değerlendiriyoruz. Bu sayede hem tanı süreci hızlanıyor hem de daha etkili tedavi planları oluşturabiliyoruz" ifadelerini kullandı.