Raflar boş, sağlık sorunu kapıda: Eczanelerde ilaç kalmadı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2023 - 04:00

CHP'li Burhanettin Bulut’a boş çekmeceyi gösteren bir eczacı, “Maalesef hâlâ ilaç yok. Seftriakson grubu (üst kuşak antibiyotik iğne) ilaçların hiçbiri, muadili bile bulunmuyor. Ağrı kesiciler, çocuk antibiyotikleri, en basit tüp bebek ilaçları, kanser ilaçlarının birçoğu zam gelmesine rağmen yok. Tüm ilaç gruplarında bu sorunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eczacıların sıkıntılarını dinleyen Bulut ise “Çok ciddi bir ilaç kriziyle karşı karşıyayız. Eczacılar depolardan ilaç alamıyorlar ve doğal olarak da vatandaşa yeterince ilaç hizmeti veremiyorlar. İlaç yokluğu artık bir halk sağlığı sorunu haline geldi” dedi. Yurttaşla sorun yaşamamak için nöbetçi eczanelerin camlarına “İlaç yok” yazmaya başladığını kaydeden Burhanettin Bulut, “Yaşananların tek sorumlusu Sağlık Bakanlığı’nın öngörüsüz politikaları. Bu soruna karşı acil çözüm üretilmesi gerekir” açıklamasını yaptı.