Ramazan'da kabızlıkla savaşın: İftar ve sahurda dikkat edilmesi gerekenler

Yayınlanma: 27.02.2025 - 13:29

Güncelleme: 27.02.2025 - 13:29

Ramazan ayında oruç tutarken kabızlık ve hazımsızlık gibi sindirim sorunları sıkça yaşanabiliyor. Liv Hospital Samsun Gastroenteroloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Özgür Ecemiş, bu sorunlardan kaçınmak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaları paylaştı.

SU TÜKETİMİ



Oruç tutarken uzun süre susuz kalmak, kabızlığın en önemli nedenlerinden biridir. Bu nedenle iftar ve sahur arasında bol su içmek büyük önem taşıyor. Uzm. Dr. Ecemiş, "İftar ve sahur arasında en az 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin. Suyun yanı sıra şekersiz komposto, ayran, bitki çayları gibi sıvıları da tüketebilirsiniz." dedi.

LİFLİ GIDALAR



Sahurda ve iftarda lifli gıdalara ağırlık verilmesi, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığın önlenmesine yardımcı olur. Tam tahıllı ekmek, yulaf, kuru baklagiller, sebze ve meyve gibi lif açısından zengin gıdalar, sofradan eksik edilmemeli. Ayrıca kuru meyveler, özellikle kuru kayısı, kuru erik ve incir gibi gıdalar, lif içeriği sayesinde kabızlığa iyi gelir.

PROBİYOTİKLER



Yoğurt gibi probiyotik içeren gıdalar, bağırsak florasını düzenleyerek sindirim sistemini destekler. Bu tür gıdaların, özellikle Ramazan ayında düzenli olarak tüketilmesi önerilir.

YAĞLI VE AĞIR GIDALARDAN KAÇININ



İftarda ve sahurda yağlı, kızartılmış ve ağır gıdalardan uzak durmak önemlidir. Bu tür gıdalar sindirimi zorlaştırarak hazımsızlığa ve kabızlığa neden olabilir. Uzm. Dr. Ecemiş, yemekleri yavaş yemenin ve iyice çiğnemenin hazımsızlığı önlemeye yardımcı olacağını belirtti.

DÜZENLİ EGZERSİZ



İftar sonrası hafif egzersizler yapmak, sindirim sistemini harekete geçirir ve kabızlık sorununu önler. Özellikle yürüyüş gibi hafif aktiviteler, sindirimi kolaylaştırır.

DİĞER ÖNERİLER



Sahurda kahve ve çay tüketimini sınırlamak gerekir. Kafein, vücuttan su atımını artırarak kabızlığa yol açabilir. İftardan sonra rezene veya papatya çayı içmek, sindirimi rahatlatır ve hazımsızlığı engeller. Uzun süreli kabızlık yaşayan kişilerin, altta yatan sağlık sorunlarını belirlemek için bir doktora başvurması önerilir.

SAHUR VE İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ

Sahur:

1 kâse yulaf ezmesi (süt veya yoğurt ile)

1 adet haşlanmış yumurta

1 porsiyon meyve (örneğin, elma veya armut)

1 avuç içi kadar ceviz veya badem

Bol su

İftar: