Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı Geliştirme Projesi iş birliği sözleşmesi imzalandı

T.C. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde yürütülen “Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı Geliştirme Projesi” kapsamında hazırlanan iş birliği sözleşmesi, düzenlenen imza töreniyle hayata geçirildi. Törene Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı.

Proje kapsamında geliştirilecek renkli doppler ultrasonografi cihazında yüzde 70 yerlilik oranının hedeflendiği açıklandı. Sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren paydaş firmaların iş birliğiyle yürütülecek çalışmanın, Türkiye’nin tıbbi cihaz üretim kapasitesine katkı sunması amaçlanıyor.

Törende yapılan değerlendirmelerde, Türkiye’nin sağlık alanındaki insan kaynağı, altyapısı ve hizmet kapasitesinin, sağlık teknolojileri üretiminde de daha etkin kullanılması gerektiği vurgulandı. Özellikle COVID-19 Pandemic ve 2023 Turkey–Syria Earthquakes süreçlerinde edinilen deneyimlerin, yerli üretim ve teknoloji geliştirme ihtiyacını daha görünür hâle getirdiği ifade edildi.

Açıklamalarda ayrıca sağlık sektöründe yüksek katma değerli üretimin artırılması ve uzun vadede sağlık teknolojileri ihracatının büyütülmesinin hedeflendiği belirtildi. Türkiye’nin sağlık alanında yalnızca hizmet sunan değil, aynı zamanda teknoloji üreten ve ihraç eden ülkeler arasında yer almasının amaçlandığı kaydedildi.

Program sonunda, yerli renkli doppler ultrasonografi cihazının geliştirilmesine ilişkin sözleşme, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile projede yer alan yabancı firmalar arasında imzalandı.