Saatçilerden önemli uyarı: Fiyatına kapılıp, sağlığınızı riske atmayın

Yayınlanma: 23.05.2024 - 09:55

Güncelleme: 23.05.2024 - 09:55

Diğer saatlere göre daha uygun fiyatlı olan Çin malı saatler birçok tüketicinin tercihini bu ürünlere yönlendiriyor. Düşük kaliteli ve güvensiz ürün olarak bilinen Çin malı saatlerin uzun vade kullanımlarında kanser riskine kadar uzanan ciddi sağlık sorunu yaşatabildiği iddia edildi.

Saatçiler, kalitesiz ve sağlığa zararlı ürünlerden kaçınmaları konusunda vatandaşları uyarırken; saat alırken sadece fiyat değil, ürünün kalitesi ve üretim süreci gibi unsurları da göz önünde bulundurmanın önemine dikkat çekiyor.

DÜŞÜK KALİTE MATERYALLER, SAĞLIKSIZ ÜRETİM YÖNTEMLERİ

Tüketicilerin bilinçli tercihler yaparak sağlıklarını bu tür risklere karşı korumaları gerektiğini belirten saatçi Enver Kavruk, "Düşük kaliteli materyallerin kullanıldığı ve sağlık standartlarına uygun olmayan üretim yöntemlerinin tercih edildiği Çin malı sahte saatler, vatandaşların alım gücü göz önüne alınarak piyasadaki bilindik marka ve kaliteli saatlere göre daha uygun fiyatlı alternatifler arayışına girmeleri doğal bir tepki olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, sağlıkları söz konusu olduğunda, fiyatın ötesinde düşünmek gerekiyor. Kaliteli ve güvenilir bir saat almanın maliyeti yüksek olsa da uzun vadede sağlık açısından büyük bir yatırım olarak görülmelidir. Çünkü, ucuz ve kalitesiz ürünlerin kullanımı, sağlık sorunlarına yol açabilir ve bu da daha fazla maliyet ve sıkıntıya neden olabilir. Bu nedenle, tüketicilerin sadece fiyat değil, ürünün kalitesi ve üretim süreci gibi unsurları da göz önünde bulundurarak alışveriş yapmaları önemlidir" dedi.

SIKÇA TAMİRATA GELİYOR

Çin malı ürün kullanan vatandaşların çeşitli tamirat işlemleri için geldiklerinde bileklerinde kırmızı benekler olduğunu ve bu ürünlerin bünyeye göre değişik reaksiyon göstererek vatandaşların sağlıklarını olumsuz yönde etkilediğinin altını çizen Kavruk, "İşporta işi Çin malı saatlerin fiyatları, vatandaşların tercihini bu ürünlere yöneltiyor. Bu tür saatler 250-300 TL’den satılabilirken, saat fiyatları bizler de en uygunları bin 500 TL’den başlıyor. Çin malı saatler çok kaliteli olmadıkları için sıkça tamirat gerektirebiliyor. Bize tamirat için gelen bazı müşterilerimizin kollarında değişik sorunlar fark edebiliyoruz. Bunlardan en belirginleri de kollarında kırmızı kırmızı beneklerin olması. Müşterilerinin kollarında beliren kırmızı benek benek lekeleri, kalitesiz saatlerin kullanımıyla ilişkilendiriyoruz. Bu tarz durumlarla karşılaştığımızda hemen kendilerini bilgilendirerek Çin malı saat kullanmamaları konularında kendilerine uyarılarda bulunuyoruz. Kısacası vatandaşlarımız sağlıklarını düşünüyorlarsa bu tarz saatlerden uzak durmaları gerekiyor. Ucuz ve kalitesiz ürünlerin uygun fiyatına kapılmak yerine, sağlıklarını korumak adına bilinçli alışveriş yapmak daha önemli" diye konuştu.