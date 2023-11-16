Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Hekimler özelden kamuya döndü' dedi ama... Kadrolar boş kaldı

Yayınlanma: 16.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.11.2023 - 03:00

Sağlıkta şiddet ve çalışma koşulları hekimleri ülkeden kaçırıyor. Sadece son 10 ayda 2 bin 541 doktor daha yurtdışında çalışmak için “iyi hal belgesi” aldı. Doktorların boşalttığı kadrolar ise doldurulamıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın, 2023 için açtığı ilk atama ilanında 2 bin 669 kişilik uzman tabip kadrosuna sadece 39 atama yapıldı. Tüm alanlarda toplam 19 bin 252 kişilik kadro açılmasına karşın 6 bin 792 kişi atandı. Boş kalan kadrolar nedeniyle bakanlık, ikinci kez kadro ilanına çıktı. İkinci ilanda 19 il için kadro açıldı. 2 bin 739 kadrodan 774’ü tercih edildi. Kadroları boş kalan Sağlık Bakanlığı, üçüncü kez ilana çıktı.

DOLULUK YÜZDE 21’E DÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 bin 855 hekimin açıktan atama ile kamuya döndüğünü ifade etse de önceki gün açıklanan atama sonuçları gerçeği gözler önüne serdi. Üçüncü dönem açıktan atamalarda açılan 2 bin 411 uzman hekim kadrosuna 504, 399 kişilik hekim kadrosuna ise 94 hekim atandı. Toplam 2 bin 810 kadronun 598’i dolarken, ilk atamada yüzde 28 olan kadro doluluk oranı yüzde 21’e düştü. Atama sonuçlarına göre 16 branşa hiç kimse başvurmadı. Çocuk ve genetik hastalıkları, iş ve meslek hastalıkları, sitopatoloji, spor hekimliği, tıbbi mikoloji branşları için açılan 1’er kişilik; çocuk radyolojisi ve klinik nörofizyoloji için açılan 2; gastroentrolojik cerrahi, geriatri, tıbbi genetik için açılan 3; çocuk kalp damar cerrahisi, çocuk yoğun bakım, tıbbi parazitoloji için 4; çocuk ürolojisi ve el cerrahisi için 5 ve çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları branşı için 14 kadro boş kaldı.

DEPREM İLLERİ BOŞ KALDI

Ayrıca 20 ile de hiçbir hekim atanmadı. Deprem felaketinin ağır yıkıma uğrattığı illere bakıldığında ise Kahramanmaraş için açılan 15 uzman hekim kadrosunun tamamı boş kalırken, Hatay için açılan 21 kadroya 2, Adıyaman için açılan 5 kadroya ise 1 hekim atandı. Öte yandan iktidar, 65-72 yaş arası uzman hekimleri göreve çağırmak için 3. kez atamaya çıksa da açılan kadrolar sadece yüzde 36 doldu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Randevu sorunu sürecek. Beyaz reform büyüsünü kaybetmiş. Bu sayılar, yurtdışına giden hekim sayısından az” diye konuştu.