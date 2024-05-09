Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni randevu sistemini açıkladı: Pazartesi başlıyor

Yayınlanma: 09.05.2024 - 13:50

Güncelleme: 09.05.2024 - 14:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenleyerek randevu sisteminde yapılan değişiklikleri açıkladı. Koca açıklamasında "MHRS; telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazanmış, modifiye olmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Yeni randevu sistemini anlatan Koca, "Sistem artık şöyle işleyecek: Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS’de başlatılan bu yeni döneme de 'Onaylı Randevu Dönemi' diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor." açıklamasında bulundu.

MHRS'DE 'ONAYLI' RANDEVU DÖNEMİ

Kocanın açıklamasından bazı kısımlar şöyle:

Randevulu ve randevusuz hasta sayısı neredeyse eşit. Geçen yıl 23 milyon kişi, aldığı randevulardan en az birine gelmedi. Nüfusun yaklaşık 4’te biri demek. Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon. Üç-dört saat kala iptal edilen randevu sayısı ise 21 milyon. Bu gibi sebeplerle randevu kapasitesinin yüzde 30’u kullanılamadı. Sınırlı sayıda sınırsız talebi karşılamaya çalışıyoruz.

Onaylı randevu dönemine pazartesi başlıyoruz. Ertesi gün randevusu olan hasta geleceğini onaylayacak ve saat 20.00'ye kadar onay verecek.

65 yaş üstü hastalar ile kanser hastaları, onaylı işleminden istisnadır. Boş kalan randevuda öncelik talep bırakan hastada olacak.

Kullanılan her 100 kutu ilacın 51'i ülkemizde üretiliyor. Hedefimiz ihtiyacımız olan aşıların tamamının Türkiye'de üretilmesidir. Kuduz, su çiçeği ve Hepatit A aşıları teknoloji aktarımı ile ülkemizde üretilecek.

Nadir hastalıklar için 'hücre ve gen merkezini' kuruyoruz.

GELİNEMEYEN RANDEVU SAYISI

Geçen yıl yaklaşık 23 milyon kişi aldığı randevulardan en az birine gelmedi. Gelinmeyen randevu sayısı 81 milyon.