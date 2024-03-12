Sağlık Bakanı hastanelerdeki randevu sorununa ‘randevusuna gelmeyenlerin’ yol açtığını söyledi

Yayınlanma: 12.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.03.2024 - 04:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın İstanbul’da yurttaşlarla bir araya geldiğinde kullandığı ifadeler sağlık emekçilerini kızdırdı. Bakan Koca, önceki gün İstanbul’un çeşitli yerlerinde yurttaşlarla bir araya geldi.

Koca’nın sağlık hizmetlerine yönelik yaptığı bazı açıklamalar tartışma yarattı.

Beykoz’da yurttaşlarla yaptığı sohbet sırasında “randevu sorununa” ilişkin konuşan Koca, “MHRS randevu sorunu, randevu aldığı halde randevusuna gelmeyenlerden kaynaklanıyor. 2023’te 23 milyon randevuya gelinmedi. Oran yüzde 18. Bu duyarsızlık başkalarının randevu hakkını kullanamamasına yol açıyor. Randevu sadakatsizliğine çözüm bulacağız” dedi.

SES’TEN TEPKİ GELDİ

Koca’nın randevu sorunu için randevuya gelmeyen yurttaşları suçlamasına tepki gösteren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya randevu sorununun nedenlerini şöyle özetledi:

“Bakanlık verileri iki nedeni olduğunu ortaya koyuyor. Birincisi, ekonomik kriz ve nüfusun büyük çoğunluğunun açlık sınırının altında kalması ve halk sağlığının bozulmasıyla artan hekime başvuru. 2023’te hekime başvuru yüzde 15 arttı. MHRS oranı yüzde 40 olarak hedeflenirken yüzde 48 oldu. İkincisi de hekim sayısındaki eksiklik ve bakanlık kadroların boş kalması. 2023’te her dört kadrodan üçü boş kaldı.”



'HUKUKA AYKIRI'

Sağlıkçıların görev tanımları dışında çalıştırılmasını da “müjde” gibi açıklayan Bakan Koca Pendik’te bir sağlık çalışanıyla yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi size bir kolaylık yapıyoruz Resmi Gazete’de yayımlanır. Anestezi teknikerleri, ameliyathane teknikerleri ve paramedikler, ATT mezunu arkadaşların sadece ameliyathane ve benzeri değil diğer sağlık alanlarında çalışabilmelerinin önünü açtık.”

Koca’nın sağlıkçıların görev tanımları dışında çalıştırılmasına ilişkin yapılacak düzenlemeyi müjde gibi açıklamasına tepki gösteren Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur şunları söyledi:

“Bir sağlık bakanının, sağlık hizmetlerinin sunumunda personel eksikliğinin yıllar içinde artarak devam ettiğini bilmemesi, biliyorsa da umursamamasını kabul etmek mümkün değil. Bakanlık zaten zor şartlarda çalışan sağlık emekçilerini görev tanımları dışında daha fazla nasıl çalıştırabilirim düşüncesiyle hâlâ hukuka aykırı yöntemlerle sağlık personelinin işyükünü artırabilmenin çarelerini arıyor. Seçim yatırımı olarak bu açıklamayı yapan Bakan Koca’ya ‘Seçime değil, sağlığa yatırım’ şeklinde çağrıda bulunuyoruz.”

