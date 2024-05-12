Sağlık Bakanı Koca açıklamıştı: Onaylı Randevu Sistemi pazartesi başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 20.00'ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor" açıklaması yaptı.

ANKA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 16:21
Sağlık Bakanı Koca açıklamıştı: Onaylı Randevu Sistemi pazartesi başlıyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nda açıkladığı onaylı randevu dönemi yarın başlayacak. Yeni dönemde, hasta randevu tarihinden bir gün önce MHRS uygulaması üzerinden onay verecek ya da gelemeyeceğini bildirmek zorunda olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 9 Mayıs Perşembe Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı’nda duyurduğu onaylı randevu sistemi yarın kullanıma hazır olacak. Yeni düzenleme ile hastalar, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar MHRS uygulaması üzerinden ya da ALO 182 çağrı merkezini arayarak randevu saatini onaylayacak veya gelmeyeceğini bildirecek.

Onaylı randevu sisteminden 65 yaş üstü kişiler ve kanser hastaları muaf olacak.


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